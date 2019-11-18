Макрон поговорил с Путиным по телефону о ситуации в Украине — новости политики

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9 декабря в Париже состоится саммит в «нормандском формате».

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / фото REUTERS

Президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин провели телефонные переговоры по ситуации в Украине и будущему саммиту лидеров «нормандской четверки», который запланирован на 9 декабря в Париже.

Инициатором разговора была французская сторона, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Основное внимание уделено ситуации в Украине — с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений. В этом контексте отмечена необходимость исполнения Киевом обязательств относительно политических аспектов внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — отметили в Кремле.

Говорили ли о выводе российских войск с территории Украины, полном разоружении поддерживаемых РФ боевиков, не сообщается.

Путин также рассказал Макрону о передаче трех украинских судов, которые россияне год назад захватили в Керченском проливе.

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