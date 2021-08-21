Макроэкономический прогноз Украины на 2022–2024 годы

Трехлетний прогноз развития макропоказателей Украины должен сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, а также стать основой при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год. Эксперты по-разному оценивают этот документ. Поэтому узнало мнение специалистов относительно реалистичности прогноза и выяснило, учло ли государство в нем все важные моменты.

Авторы прогноза экономического и социального развития Украины на 2022 — 2024 годы (далее — Прогноз) утверждают, что он был создан на основе анализа результатов развития экономики в 2020 году и влияния на нее пандемии COVID-19 в 2020 — 2021 годах. Кроме того, документ учитывает Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий коронавируса, Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года и еще немало других программных и прогнозных документов и ограничений, которые будут закладывать внешние и внутренние условия функционирования экономики.

Прогноз разработан по базовому сценарию на 2022 — 2024 годы, в который заложено дальнейшее постепенное ускорение экономического роста, уже ожидаемое государством по итогам 2021 года.

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Также Прогноз содержит оценку альтернативного сценария развития для Украины. В нем учтено более пессимистичное развитие событий с распространением и мутацией вируса, что будет усложнять постпандемическое восстановление экономики.

Итак, по базовому сценарию прогнозируется:

Прогноз КМУ выглядит неплохо, хотя на сейчас уже можно сказать, что инфляция 2021 года будет существенно выше, а по внешней торговле мы получим резкое расширение дефицита в 2022 году на фоне сворачивания количественного смягчения. И традиционно правительственный прогноз предполагает улучшение экономической ситуации в будущем (ускорение роста), хотя для этого нужны инвестиции в экономику уже сегодня, а этого не наблюдается. Поэтому ускорение экономики в 2023 и 2024 годах выглядит пока сомнительным.

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Прогноз уже стал базой для подготовки Бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы, которую принял парламент. По сообщению председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, одной из приоритетных задач государства теперь будет финансирование программ привлечения целевых инвестиций и увеличение доли промышленности в структуре ВВП, а также доли средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска промышленности, стимулирование экспорта промышленной продукции, инвестиций в промышленное производство и тому подобное.

На бумаге все выглядит солидно. Вместе с тем УСПП недавно выступил за необходимость оперативной доработки Программы деятельности Кабинета Министров Украины. По мнению предпринимателей, этот документ должен идти в пакете с проектом госбюджета 2022 года, который будет учитывать рекомендации Прогноза.

«Отсутствие такой программы не позволяет оценить эффективность действующего правительства, его инициатив, а затем и предусмотреть соответствующие ресурсы в бюджете», — отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

Он считает, что в программе деятельности КМУ необходимо учесть приоритеты роста экономики и возможность проведения реальных реформ в промышленности, налоговой, денежно-кредитной политике и тому подобное. Они будут напрямую влиять на макроэкономические показатели в Украине.

Каким будет ВВП?

Если обратиться к статистике, то ВВП Украины ускорился на 5,4% во втором квартале 2021 года. Основными факторами роста стали постепенное восстановление бизнеса после локадауна, смягчение карантина и оптимистичные бизнес-прогнозы на будущее. Всемирный банк в июньском отчете спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,8% в 2021 году, тогда как в январском отчете ожидалось 3%. В 2022 и 2023 годах Всемирный банк ожидает роста украинской экономики на 3,1%.

А по прогнозам инвестиционной компании Dragon Capital, на конец этого года ВВП составит $191 млрд (со $150 млрд в 2020 году). Инфляция в этом году будет выше, чем в 2020-м. Это приведет к тому, что дефлятор (соотношение номинального к реальному ВВП) по прогнозам составит 20% на конец года. То есть реальный ВВП будет расти не так быстро, как номинальный. На 2022-й компания прогнозирует рост ВВП до 4,3% ($210 млрд ).

Однако не все эксперты оптимистично смотрят в будущее.

Показатели, приведенные в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022 — 2024 годы, выполнены не будут, поскольку для их расчета использовались прогнозные показатели на 2021-й, а они уже не выполняются. Так, в госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП на 4,6%. Однако уже сейчас Минэкономики снизило этот прогноз до 4,1%, а Нацбанк прогнозирует рост ВВП лишь на 3,8%. В реальности ситуация выглядит намного хуже. Экономика не восстанавливается после локдауна. Часть предприятий продолжает сокращать производство и увольнять работников. Осенью ожидается очередная вспышка коронавируса и внедрение нового локдауна, что приведет к новому падению украинской экономики. Единственный фактор, который будет способствовать росту номинального ВВП, — это высокая инфляция. Также Нацбанк уже повысил учетную ставку до 8%, а фактически до 9%, поскольку он будет предоставлять рефинансирование коммерческим банкам как минимум под 9%. Это также углубит кризис и будет тормозить восстановление экономики.

Александр Хмелевский

независимый эксперт, к.э.н.

Александр Хмелевский

независимый эксперт, к.э.н.

Хмелевский считает, что без коренного изменения экономической и политической системы Украине не стоит ожидать показателя роста ВВП выше 3% в год даже при благоприятных условиях. Его прогноз динамики реального ВВП: 2022-й — 0% роста, 2023-й — 2%, 2024 — 2%. Что касается инфляции, то она будет также значительно выше прогнозного уровня. В 2021-м она может достичь 12 — 15%, в 2022-м — 25%, в 2023-м — 15%, в 2024-м — 10%.

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

В мае этого года Министерство экономики выпустило традиционный прогноз, в котором дало оценку экономической ситуации в Украине и будущему ее развитию. Среди множества цифр нас интересуют следующие:

— в 2022 году ВВП вырастет на 3,8%, а в 2024-м — уже на 5%;

— уровень безработицы упадет до 8,5% в 2022 году и до 7,8% — в 2024 году;

— экспорт в 2022 году вырастет на 6,5%, а вот импорт — на 9,2%.

Проблема всегда заключается в рисках. Собственно, часть из них действительно указана в документе. Минэкономики делит их на две категории: постоянные и присущие только Украине и динамические, относительно новые по характеру. Так вот, среди них указана гибридная агрессия России, но не указан другой аспект, экономический.

Комментарий The Page

Среди рисков для экономики Украины указана гибридная агрессия России.

«К примеру, в прогнозе ни слова не сказано о строительстве Северного потока-2. А по экономике Украины это ударит серьезно: по самым скромным подсчетам, мы будем ежегодно терять $3 млрд, а то и все $5 млрд. В процентном пересчете это составляет 1,5 — 3% от прогнозируемого ВВП. Мне слабо верится, что эксперты Минэкономики просто не знали о таких рисках. Сознательно не указали? Забыли? Чем еще объяснить такую халатность?», — недоумевает Бабицкий.

Минусы Прогноза

Конечно, правительственный Прогноз — это политическая оценка, а не экспертная. С политической точки зрения руководство страны должно верить в быстрое замедление инфляции, что экономика будет улучшаться из года в год, что ситуация с торговым балансом резко не ухудшится. Поэтому в правительственном прогнозе такие вещи сглаживаются, хотя на экспертном уровне в Минэкономики все эти вещи должны отслеживаться и приниматься во внимание.

Что должен был Кабмин учесть в этом документе? Уже через несколько недель, скорее всего, будет объявлено о сворачивании программы количественного смягчения. Ориентировочно это произойдет 26 — 28 августа во время экономического симпозиума в Джексон Хоул, где будет выступление Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы. Если Пауэлл действительно даст такой посыл (есть все основания этого ожидать), то общая ситуация для украинской экономики сильно изменится. Во-первых, усложнится доступ на мировые рынки (нерезиденты уже и так давно не приходят, но была возможность занимать за евробонды). В этом контексте вновь на первое место выйдет вопрос МВФ. Во-вторых, ресурсные цены, от которых мы явно выигрываем, или прекратят свой рост, или даже развернутся. Поскольку план свертывания будет очень постепенный (2022-й год — это откачивание лишней ликвидности, а 2023-й год — это поднятие процентных ставок), то наверняка не будет резкой реакции на изменение курса.

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Но для Украины условия внешней торговли, а также возможности привлечения финансирования начнут заметно ухудшаться. И складывается такое впечатление, что $650 млрд, которые МВФ раздал по миру через эмиссию SDR (Украина получит $2,73 млрд), — это именно для того, чтобы подложить соломки ввиду неизбежных проблем развивающихся стран.

Вот этот момент, который несет высокие риски для Украины, в прогнозе нечетко показан. Кроме того, вызывают много вопросов новые локдауны: их будут вводить из-за коронавируса, который вновь стремительно распространяется по Украине.

Прямая цитата Прогноза: «Прогноз на 2022 — 2024 годы построен на предположении, что в I полугодии 2021 года развернется полномасштабная вакцинация… которая покажет свою эффективность уже во второй половине года и сформирует общественный иммунитет… Как следствие, с 2021-го распространение мировой пандемии пойдет на спад, внедрение карантина будет смягчаться». Я понимаю, что все прогнозы в целом — это предположение. Но когда это предположение возлагается на такую еще более непостоянную штуку, как вирус, — это абсурд. Когда составляли этот Прогноз, не было известно о штамме «Дельта», наделавшем столько шума.

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

Роман Бабицкий

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины

Что ждет Украину?

В аналитическом центре «CASE Украина» ожидают, что ВВП в текущем году вырастет на 4% в основном за счет лучшего урожая и низкой базы сравнения. Но на фоне падения экономики в прошлом году этот рост можно считать стагнацией. В 2022 году специалисты также прогнозируют замедление роста до 3,8%, ведь инвестиции в украинскую экономику слабые. И фактор свертывания стимулирующего количественного смягчения в мире также будет играть свою роль.

Инфляция в этом году превысит 10%. В следующем году она будет замедляться, но из-за своей инерционности вряд ли опустится до 5%, как того хочет НБУ (5,7% на конец года — оценка экспертов). Доходы бюджета будут в хорошем состоянии из-за «инфляционного налога» и значительно превысят первоначальный план, однако, с другой стороны, Минфин будет иметь значительные проблемы с финансированием дефицита (уже имеет). Оба фактора будут способствовать фактическому уменьшению размера дефицита.

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Дмитрий Боярчук

исполнительный директор CASE Украина

Текущий счет в этом году будет около нуля (профицит 0,4% ВВП, по нашим оценкам) по причине благоприятных цен на ключевой товарный экспорт из Украины. Но из-за ожидаемого сворачивания программ количественного смягчения произойдет резкое расширение дефицита в течение 2022 года (4,1% ВВП — дефицит текущего счета в 2022 году).

Курс гривны будет оставаться частью стабильным, хотя после ожидаемого объявления о сворачивании стимулирующих монетарных инструментов мы ждем возврата незначительного девальвационного давления. Хотя на этом фоне НБУ вряд ли позволит значительные колебания, поскольку Центробанк ясно дал понять, что использует обменный курс для снижения темпов инфляции.

В конце концов и цены на наш экспорт вряд ли обвалятся в одну секунду: мы ожидаем достаточно высокого уровня экспортных цен до конца года. Поэтому 27 — 27,5 — это прогнозируемый курс гривны на второе полугодие. На 2022 год вырисовывается умеренная девальвационная тенденция. По нашим оценкам, в течение следующего года гривна может умеренно слабнуть до 28,5 — 29 грн за доллар на фоне расширения торгового дефицита.

Комментарий The Page

В течение года гривна может умеренно ослабнуть до 28,5 — 29 грн за доллар.

Что касается уровня безработицы в Украине, то до пандемии он составлял около 9%, а после локдаунов вырос на 9,9%. Однако официальные данные могут отличаться от реальности, поскольку есть большой процент людей, которые трудоустроены фиктивно. В целом, по прогнозам экспертов рынка труда, в 2022 году количество официальных безработных может достичь 10%, в 2023-м — 9,5% и в 2024-м — 9%.

В то же время, по итогам 2020 года, у нас доля теневой экономики достигла 30% ВВП, что на 3 процентных пункта выше показателя 2019 года. В этом году цифры будут еще выше. Поэтому реальное количество безработных в Украине невозможно точно подсчитать и спрогнозировать.

Вместе с тем, по предварительным оценкам нашего правительства, даже при отсутствии новых локдаунов и ограничений, Украине сейчас нужно 2 года, чтобы восстановить экономику уровня 2019 года. А вирус «Дельта» уже распространяется по стране, поэтому оптимистический вариант Прогноза выглядит не очень убедительно.



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