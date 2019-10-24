Макроэкономический прогноз Кабмина на 2020-2023: все детали

Кабинет министров утвердил макроэкономический прогноз на 2020-2023 годы и обязал все госимущество продавать через Prozorro. Также отменено 20 бюрократических препятствий для бизнеса.

О таких итогах работы рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. Он опубликовал предполагаемые цифры роста ВВП в случае развития экономики Украины по оптимистическому сценарию.

Так, согласно обновленному оптимистическому сценарию:

ВВП в 2020 году должно вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%;

Курс гривни к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн/$ на 2020 год, 23,9 грн в 2021-м и 24,2 грн в 2022 году.

«На такой результат будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционной, судебной, а также защита прав собственности», – отметил Гончарук.

Продажа госимущества и правки в соглашении с ЕС

Также на Кабмине решили, что теперь госимущество и имущество госпредприятий будет продаваться только через систему ProZorro.

«Система доказала свою эффективность. Так что по предварительным расчетам балансовая стоимость активов группы «ликвидации и списания» составляет 5,7 млрд грн», – сказал Гончарук.

Третье, что сделал Кабмин – обратился к Верховной Раде с просьбой внести изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. По словам Гончарука, это постепенно увеличит в 2,5 раза годовую квоту на поставки из Украины в ЕС мяса птицы и переработанного мяса птицы.

Отменили 20 норм

Премьер добавил, что Кабмин провел первое дерегуляционное заседание, на котором убрали около 20 норм, мешавших развитию бизнеса.

«Это дополнительные 200 млн грн поступлений в госбюджет, плюс рост добычи газа на 1 млрд куб. м уже за 3 года», – спрогнозировал Гончарук.

Отменили контрольные марки (голограммы) на диски с фонограммами, видеограммами, базами данных.

Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Предполагается, что это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год.

Упростили порядок регистрации иностранных представительств в Украине.

«Кроме этого, мы ввели электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства, наполнит госбюджет за счет продажи права на вылов водных биоресурсов», – написал Гончарук.

Также правительство ввело риск-ориентированный подход к контролю за безопасностью дорог. Это должно уменьшить случаи гибели и травмирования водителей и пассажиров в ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков, фур и цистерн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3 до 3,7%.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в пределах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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