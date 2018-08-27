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Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа

Политика 27 Авг 2018
Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа
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Сенатор-республиканец Джон Маккейн даже в прощальном обращении к американцам не забыл напоследок раскритиковать президента США Дональда Трампа. Однако он даже не назвал его имени, впрочем, и так было понятно, о ком идет речь.

Как сообщает телеканал NBC News, обращение сенатора зачитал в прямом эфире телеканала представитель Маккейна.

«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с фракционной враждой, которая сеет рознь, ненависть и насилие по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их», — отмечается в обращении.

Напомним, именно Трамп является главным инициатором строительства стены на границе с Мексикой.

Он также сказал, что в США идут напряженные публичные дебаты, которые только укрепят общество, если все участники дискуссии будут уважать друг друга.

В конце посмертного обращения, Маккейн отметил, что американцы никогда не сдаются и не прячутся от истории, а они эту историю делают.

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Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Джон Маккейн — американский сенатор от Аризоны — умер в возрасте 81 года. Напомним, политик долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа стало известно Маккейн решил отказаться от лечения.

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