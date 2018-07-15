Майская филькина грамота и костинская лапша для президента

nick_grinevitsky

15 июля 2018 | 09:03

max3446:

А разобраться в первопричине проблемы, возникшей из-за остановки производства жидкого хлора на заводе «Днепроазот», который, как и поставщик газа для него,»Укрнафта», входит в группу «Приват»

Игоря Коломойского не пробовали, работник юридической фирмы? И почему и зачем олигарх перестал продавать сырьё, по сути, сам себе? Там ещё и конфликт интересов между Коломойским и Коболевым (акционер «Укрнафта»), но опущу… Давит на власть, пользуясь тем, что другого производителя жидкого хлора в Украине попросту нет. Можно купить, к примеру в Румынии, но… цистерны в Украину не доедут: колёсная база европейская, а не советская. Автомобильным транспортом необходимое количество хлора не завести. Монопольное производство хлора — удобный инструмент олигарха Коломойского в расширении бизнеса… Как власть будет решать возникшую проблему пока не ясно, но написать о «считанных днях» существования Украины… Конфликт, как понимаю, разрешится, аппетиты Коломойского будут удовлетворены. Пока…

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