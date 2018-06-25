«Майдан развалил экономику Украины»: эксперт объяснил, почему Рабинович вспомнил о нищете

Москва, 25 июня. Депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович обвинил в обнищании жителей Украины власти этой страны. В эфире телеканала «112.Украина» он рассказал о росте цен на продукты питания, а также напомнил об отсутствии отпусков у большей части граждан Украины.

За разъяснением Федеральное агентство новостей обратилось к писателю и публицисту, политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову.

«Если Рабинович до сих пор не знал, что после Майдана Украина обнищала, то это означает, что у него большие проблемы, — полагает эксперт. — Он вдруг начинает говорить под выборы, что Украина, оказывается, обнищала.

Да, Майдан развалил экономику Украины. Да, Майдан привел к тому, что и экономика обрушилась, и население массово покидает страну, и украинцы не могут позволить себе приобрести элементарные товары. Проблема заключается в том, что такие политики, как Рабинович, вспоминают об этом исключительно под выборы. Это, к сожалению, серьезная проблема современного украинского политикума».

По мнению собеседника ФАН, под выборы делать такие заявления решаются абсолютно все, кроме представителей власти, и Рабинович — один из тех, кто теперь говорит об этом.

«Сам Рабинович — человек не бедный, прямо скажем. Он вспоминает об обнищании Украины исключительно под выборы. И такая ситуация на Украине, к сожалению, сохранится», — отметил Корнилов.

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