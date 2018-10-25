Mail.Ru Group создаст платформу электронной коммерции на базе Юлы и Delivery Club

Mail.Ru Group намерена создать новую платформу электронной коммерции и локальных сервисов на базе сервисов доставки еды и классифайдов. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал 2018 года.

Речь идет о доске онлайн-объявлений Юла и сервисе доставки еды Delivery Club. Однако платформа не будет ограничиваться только этими сервисами, компания видит для себя перспективы дополнительного развития быстрорастущего сегмента O2O (Online to Offline).

Для создания новой платформы Mail.Ru Group привлекла консультанта в лице швейцарского инвестбанка UBS, что позволит определить оптимальные параметры дальнейшего развития, включая возможности стратегических партнерств или внешнего соинвестирования.

Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group:

«Мы рассматриваем возможность создания новой платформы O2O-коммерции и локальных сервисов, которые выстроены вокруг наших сервисов доставки еды и классифайдов, но не ограничиваются ими. Мы рассмотрим варианты кристаллизации стоимости этих активов через выстраивание еще более плотного взаимодействия между этими бизнесами, а также через поиск дополнительной синергии со всей экосистемой Mail.Ru Group.

При поддержке UBS в качестве нашего стратегического консультанта мы рассмотрим различные варианты структурирования и финансирования, в том числе стратегические альянсы, партнерства и изменение структуры капитала».

Выручка Mail.ru Group в третьем квартале 2018 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 17,749 млрд рублей.

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