«Магия чисел» не сработала. Какова цена «достижениям» украинских чиновников | Украина | Baltnews

Киев считает подписание договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины своей заслугой. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, сообщило ФБА «Экономика Сегодня».

По мнению Гончарука, отсутствие договоренностей могло бы существенно ударить по кошельку украинских потребителей и самой экономике Украины, а цены на газ увеличились бы для населения в три-четыре раза.

Напомним, что в опубликованных тарифах «Нафтогаза», рассчитанных по новой методике, цена в январе на голубое топливо превысила цены декабря 2019 года на 7%. Однако по сравнению с январем прошлого года стоимость снизилась на 25%.

Кто на Украине не хочет прямых поставок российского газа

«Достижение» не такое уж и достижение?

Российская сторона не спешит соглашаться с оценкой премьер-министра Украины.

В своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление Гончарука, подчеркнув, что контракт был выгоден обеим сторонам, но для Украины, похоже, это единственное экономическое достижение:

«Гончарук назвал «достижением Украины» газовый контракт с Россией. Но если это и так (контракт нужен и России из-за приостановки «Северного потока–2″), это единственное достижение Киева в экономической сфере. И с кем? Все с той же Россией. Гончарук сарказма истории здесь не видит, но он очевиден», – написал Пушков.

В чем обманывают чиновники

А заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что подобные украинские расчеты – и вовсе «настоящая магия чисел».

«Понять смысл этих словесных спекуляций достаточно просто: с 1 января руководство Украины обещало населению снижение цены газа на 30%, а вслед за этим и резкое удешевление всех коммунальных услуг. Однако потребители, держа в руках квитанцию за январь этого года, убедились, что в сравнении с декабрем 2019-го цены только выросли. И здесь подключается «магия цифр» чиновников этой страны, чтобы убедить население: оно платит меньше, только этого не понимает», – считает Фролов.

«Сначала украинцам предложили сравнить квитанции января этого года не с недавними, а с январем 2019-го – тут сравнение и вправду в пользу новых. Но в реальности этот эффект сложился из-за того, что в прошлом году стоимость газа в ЕС снизилась до рекордных минимумов, а Украина покупает энергоноситель по ценам европейских бирж. Снизились общие котировки – дешевле стал и газ к концу 2019-го в сравнении января с январем. Но чтобы украинцы не расслаблялись, им добавили вторую квитанцию – за транспортировку газа до потребителя», – добавил он.

«Северный поток–2» решит проблему украинского транзита

По мнению эксперта, для закрепления «позитива» Киев «маскирует» факты и подменяет понятия. Но на деле гордиться Украине нечем:

«На самом деле заключение транзитного контракта с РФ – единственное газовое достижение украинского руководства с 2014 года. Политика «отказа» от российского сырья привела к огромным переплатам за реверсные схемы с Европой. Иски в Стокгольмском арбитраже Украина выиграла только благодаря ангажированности судей и финансовому взаимозачету. А бравада Киева «газовой независимостью» чуть не обернулась катастрофой этой зимой».

Контракт с РФ был единственным шансом

«Если бы контракт по газовому транзиту не был заключен, только лишь повышением цен на сырье Украина бы не отделалась. Газотранспортная система этой страны объединена с внутренней системой поставок, так что в отсутствие поставок газа из РФ в Европу без энергоносителя остались бы целые украинские регионы. Уже в январе это привело бы к замерзанию городов со всей инфраструктурой. И катастрофическим последствиям для миллионов людей», – добавляет Фролов.

Почему «Газпром» сократил поставки газа через Украину

Фактически поставки из РФ были наилучшим и уникальным шансом для Украины «пережить» зиму, резюмирует эксперт:

«Единственным выходом стали бы возможные реверсные поставки из ЕС. Но европейский газ из-за отсутствия поставок российского резко подорожал бы, и не факт, что Украине кто-то согласился его продать. Ведь дефицитное сырье необходимо в первую очередь самим странам ЕС. И «европейские партнеры», не задумываясь, отказали бы замерзающей Украине в поставках. Выходит, «достижение» Киева в виде контракта с РФ было единственным шансом страны на нормальное прохождение зимы», – заключает Фролов.





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