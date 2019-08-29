Магистры из Китая посетили Сбербанк / Экономика / Независимая газета







Фото пресс-службы



Группа магистров и бакалавров из Пекинского университета (Peking University) посетила Сбербанк. В делегацию вошли лучшие студенты, специализирующиеся по различным направлениям: макроэкономике, госуправлении, развитию технологий и, конечно, русскому языку. Подобный визит, организованный по просьбе партнера Сбербанка – ведущего банка в Китае и мире ICBC, состоялся впервые.



Пекинский университет, основанный в конце XIX века, считается одним из наиболее престижных высших учебных заведений Поднебесной, лидируя в национальных и международных образовательных рейтингах. Его выпускники регулярно пополняют ряды китайской политической и деловой элиты. По некоторым оценкам до половины топ-менеджеров крупнейших китайских банков закончили этот вуз.











Фото пресс-службы





Большой популярностью у студентов пользуется летняя программа, в ходе которой учащиеся посещают зарубежные страны и на специализированных семинарах знакомятся с деятельностью компаний, активно сотрудничающих с Китаем. Важное место в этих образовательных путешествиях отводится России.





В Сбербанке гостей познакомили с особенностями российской банковской системы и рассказали о том, какие приоритетные проекты реализует сам банк. Особый интерес китайские коллеги проявили к использованию технологий на основе AI, биометрии, а также построению экосистемы. Сегодня в нее входит уже свыше 30 аффилированных Сбербанком компаний, работающих в таких сферах как электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, финансовые технологии, образование и других.











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