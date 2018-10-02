Магазин Huawei на площадке AliExpress Tmall



Компания Huawei начинает сотрудничество с лидирующей в России торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. В рамках партнёрства на платформе открывается магазин бренда, в котором представлены смартфоны и планшеты Huawei. Благодаря соглашению посетители популярной в России торговой площадки получат эксклюзивный доступ к новинкам, дополнительные скидки и подарки.







Электронная коммерция активно развивается во всех регионах мира. Будучи одним из лидирующих брендов смартфонов в России, Huawei уделяет пристальное внимание развитию всех каналов продаж и улучшению обслуживания клиентов. Сотрудничество с Tmall, лидером электронной коммерции в России, поможет Huawei не только усилить каналы сбыта и расширить ассортимент доступных российским покупателям моделей устройств, но и ускорит развитие экосистемы бренда и построение эффективного канала коммуникации с пользователями для совершенствования продуктов и сервисов.







«Для Tmall сотрудничество с Huawei – это отличная возможность расширить ассортимент представленных на российском рынке глобальных брендов, продуктов и сервисов», – отмечает Лю Вей, генеральный директор AliExpress в России.



Пользователи площадки смогут приобрести смартфоны и планшеты Huawei с комфортом и по выгодной цене, а для жителей некоторых городов будет доступна опция быстрой доставки заказов. Кроме того, Tmall предлагает подарки покупателям на ряд популярных моделей Huawei.

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