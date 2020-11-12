Мадина Абылкасымова рассказала о 7 приоритетах концепции развития финсектора

Документ учитывает существующие мегатренды, пояснила глава финрегулятора

Автор: Ксения БОНДАЛ

12.11.2020 · 12:03

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Казахстан,

являясь неотъемлемой частью мировой экономической системы, пострадал от текущего

кризиса вдвойне, поскольку в результате замедления экономической активности

произошло снижение спроса на энергоносители. Об этом во время круглого стола «Итоги развития финансового сектора в

период пандемии коронавируса» сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова,

сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В этом году мировая

экономика вступила в рецессию, превысившую по своему масштабу спад 2009 года.

Повсеместное введение режима локдауна в рамках борьбы с COVID-19, а также сохраняющаяся

неопределенность в отношении влияния на глобальную экономику обусловили

значительное сокращение экономической активности в развитых и развивающихся

странах», — сказала Мадина Абылкасымова.

С учетом новых вызовов регулятору

и другим участникам финансового рынка необходимо корректировать свои стратегии,

отметила она. АРРФР, Национальный банк и участники финансового рынка совместно разрабатывают новую редакцию Концепции

развития финансового сектора до 2030 года. Мадина Абылкасымова пояснила, что на ситуацию оказывают влияние три мегатренда.

Во-первых, активное

применение новых технологий в финансовых организациях с традиционной

бизнес-моделью для повышения эффективности бизнеса. Во-вторых, формирование

нового поколения потребителей финансовых услуг, отдающих предпочтение

онлайн-сервисам. В-третьих, трансформация

бизнес-модели за счет применения новых технологий для роста доли рынка

традиционных игроков и выход на рынок финансовых услуг технологических компаний.

«В

этих условиях можно выделить 3 ключевые модели развития финансового сектора. Первая — рынок экосистем, где крупные

финансовые институты, используя ресурсы и эффект масштаба, создают экосистемы,

выходящие за рамки финансовых услуг. Вторая — рынок технологических компаний, где крупные технологические

компании начинают оказывать финансовые услуги. Третья — конкурентные рынки, где имеет место

одновременная конкуренция и кооперация всех участников рынка, в том числе

традиционных финансовых институтов, финтех-стартапов и технологических компаний»,

— сказала Мадина Абылкасымова.

В

рамках Концепции определены 7 приоритетов развития финансового сектора. Первым

приоритетом является обеспечение финансовой стабильности. Дальнейшая работа агентства в отношении режима

регулирования и надзора будет направлена на укрепление финансовой стабильности.

Будет продолжен переход на международные стандарты риск-ориентированного

надзора. Продолжится внедрение общепризнанных международных стандартов

регулирования, таких как Базель III, Solvency II и других. Структура надзора

будет включать механизмы надзорного реагирования через инструменты SREP, стресс-тестирование влияния шоков на финансовую

стабильность, оздоровление и урегулирование неплатежеспособных финансовых

институтов, инструменты продвинутого анализа данных.

Второй приоритет

– это повышение конкурентоспособности финансовых организаций. Глобализация и

интеграция, а также стремительное развитие квазифинансовых услуг и новых технологий,

являются ключевыми тенденциями, создающими как вызовы, так и возможности для

отечественного финансового рынка.

Третьим

приоритетом является восстановление роли банковского сектора в финансировании

экономики. Для обеспечения ответственного кредитования и качественного роста

будут усовершенствованы процедуры андеррайтинга банков. В пруденциальном

регулировании будут устранены препятствия для кредитования экономики.

Риск-взвешивание будет учитывать реальный объем рисков по различным видам

кредитов.

Четвертый

приоритет – это повышение качества корпоративного управления, стандартов

управления рисками и раскрытия информации предприятий. В этих целях будут

установлены минимальные стандарты корпоративного управления и раскрытия

информации с усилением ответственности менеджмента и акционеров предприятий. Дополнительно

будут установлены стимулы к внедрению предприятиями стандартов управления

рисками, принципов экологичности, социальной ответственности ESG, а также

принципов устойчивого развития GRI.

Пятый приоритет –

это повышение прозрачности и диверсификация структуры собственности финансовых

организаций. В этих целях будут усилены требования к финансовым организациям по

раскрытию информации о структуре собственности и управления, достаточности

капитала, подверженности рискам. Это позволит выстроить рыночную дисциплину и

обеспечить достаточной информацией клиентов и участников рынка для принятия

взвешенных решений.

Шестой приоритет

– это повышение финансовой инклюзии и финансовой грамотности. В мае агентство вместе

Правительством приняло новую Концепцию повышения финансовой грамотности

населения на 2020-2024 годы, основной целью которой является формирование у

граждан рационального финансового поведения при принятии решений, касающихся

личных финансов.

Седьмым

приоритетом является внедрение новых технологий и инноваций. Для развития

инновационных технологий на финансовом рынке будут продолжены работы по

реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию финансовых

технологий и инноваций на 2020-2025 годы и Государственной программой «Цифровой

Казахстан». Во-первых, будут реализован

цифровой регулятор. Здесь две главные

инициативы – это дата-центричный надзор и переход на цифровое выполнение

регуляторных требований. Во-вторых,

будет продолжено создание цифровой инфраструктуры для взаимодействия

участников рынка. Здесь имеется в виду платежная инфраструктура и система

мгновенных платежей, внедрение технологий открытых платформ и финансовых

маркетплейсов, развитие удаленной идентификации и механизмов противодействия

мошенничествам и киберугрозам. В-третьих,

будет создана благоприятная регуляторная среда для развития инноваций и финтех

стартапов — то есть развитие регуляторных песочниц.

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