Мадина Абылкасымова рассказала о 7 приоритетах концепции развития финсектора

Документ учитывает существующие мегатренды, пояснила глава финрегулятора
Автор: Ксения БОНДАЛ
12.11.2020 · 12:03
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Казахстан,
являясь неотъемлемой частью мировой экономической системы, пострадал от текущего
кризиса вдвойне, поскольку в результате замедления экономической активности
произошло снижение спроса на энергоносители. Об этом во время круглого стола «Итоги развития финансового сектора в
период пандемии коронавируса» сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В этом году мировая
экономика вступила в рецессию, превысившую по своему масштабу спад 2009 года.
Повсеместное введение режима локдауна в рамках борьбы с COVID-19, а также сохраняющаяся
неопределенность в отношении влияния на глобальную экономику обусловили
значительное сокращение экономической активности в развитых и развивающихся
странах», — сказала Мадина Абылкасымова.
С учетом новых вызовов регулятору
и другим участникам финансового рынка необходимо корректировать свои стратегии,
отметила она. АРРФР, Национальный банк и участники финансового рынка совместно разрабатывают новую редакцию Концепции
развития финансового сектора до 2030 года. Мадина Абылкасымова пояснила, что на ситуацию оказывают влияние три мегатренда.
Во-первых, активное
применение новых технологий в финансовых организациях с традиционной
бизнес-моделью для повышения эффективности бизнеса. Во-вторых, формирование
нового поколения потребителей финансовых услуг, отдающих предпочтение
онлайн-сервисам. В-третьих, трансформация
бизнес-модели за счет применения новых технологий для роста доли рынка
традиционных игроков и выход на рынок финансовых услуг технологических компаний.
«В
этих условиях можно выделить 3 ключевые модели развития финансового сектора. Первая — рынок экосистем, где крупные
финансовые институты, используя ресурсы и эффект масштаба, создают экосистемы,
выходящие за рамки финансовых услуг. Вторая — рынок технологических компаний, где крупные технологические
компании начинают оказывать финансовые услуги. Третья — конкурентные рынки, где имеет место
одновременная конкуренция и кооперация всех участников рынка, в том числе
традиционных финансовых институтов, финтех-стартапов и технологических компаний»,
— сказала Мадина Абылкасымова.
В
рамках Концепции определены 7 приоритетов развития финансового сектора. Первым
приоритетом является обеспечение финансовой стабильности. Дальнейшая работа агентства в отношении режима
регулирования и надзора будет направлена на укрепление финансовой стабильности.
Будет продолжен переход на международные стандарты риск-ориентированного
надзора. Продолжится внедрение общепризнанных международных стандартов
регулирования, таких как Базель III, Solvency II и других. Структура надзора
будет включать механизмы надзорного реагирования через инструменты SREP, стресс-тестирование влияния шоков на финансовую
стабильность, оздоровление и урегулирование неплатежеспособных финансовых
институтов, инструменты продвинутого анализа данных.
Второй приоритет
– это повышение конкурентоспособности финансовых организаций. Глобализация и
интеграция, а также стремительное развитие квазифинансовых услуг и новых технологий,
являются ключевыми тенденциями, создающими как вызовы, так и возможности для
отечественного финансового рынка.
Третьим
приоритетом является восстановление роли банковского сектора в финансировании
экономики. Для обеспечения ответственного кредитования и качественного роста
будут усовершенствованы процедуры андеррайтинга банков. В пруденциальном
регулировании будут устранены препятствия для кредитования экономики.
Риск-взвешивание будет учитывать реальный объем рисков по различным видам
кредитов.
Четвертый
приоритет – это повышение качества корпоративного управления, стандартов
управления рисками и раскрытия информации предприятий. В этих целях будут
установлены минимальные стандарты корпоративного управления и раскрытия
информации с усилением ответственности менеджмента и акционеров предприятий. Дополнительно
будут установлены стимулы к внедрению предприятиями стандартов управления
рисками, принципов экологичности, социальной ответственности ESG, а также
принципов устойчивого развития GRI.
Пятый приоритет –
это повышение прозрачности и диверсификация структуры собственности финансовых
организаций. В этих целях будут усилены требования к финансовым организациям по
раскрытию информации о структуре собственности и управления, достаточности
капитала, подверженности рискам. Это позволит выстроить рыночную дисциплину и
обеспечить достаточной информацией клиентов и участников рынка для принятия
взвешенных решений.
Шестой приоритет
– это повышение финансовой инклюзии и финансовой грамотности. В мае агентство вместе
Правительством приняло новую Концепцию повышения финансовой грамотности
населения на 2020-2024 годы, основной целью которой является формирование у
граждан рационального финансового поведения при принятии решений, касающихся
личных финансов.
Седьмым
приоритетом является внедрение новых технологий и инноваций. Для развития
инновационных технологий на финансовом рынке будут продолжены работы по
реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию финансовых
технологий и инноваций на 2020-2025 годы и Государственной программой «Цифровой
Казахстан». Во-первых, будут реализован
цифровой регулятор. Здесь две главные
инициативы – это дата-центричный надзор и переход на цифровое выполнение
регуляторных требований. Во-вторых,
будет продолжено создание цифровой инфраструктуры для взаимодействия
участников рынка. Здесь имеется в виду платежная инфраструктура и система
мгновенных платежей, внедрение технологий открытых платформ и финансовых
маркетплейсов, развитие удаленной идентификации и механизмов противодействия
мошенничествам и киберугрозам. В-третьих,
будет создана благоприятная регуляторная среда для развития инноваций и финтех
стартапов — то есть развитие регуляторных песочниц.
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