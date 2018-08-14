Macy’s нужен сильный отчет, чтобы поддержать ралли своих акций

Генеральный директор Macy’s Джеффри Дженнетт вывел свою формулу успеха для торговой сети: сильный сегмент традиционных торговых точек в сочетании с развитием электронной коммерции и мобильной платформы.

В течение двух последовательных кварталов эта формула дала ошеломляющие результаты. Macy’s (NYSE:) с большим отрывом опередила прогнозы аналитиков касательно , повысила прогноз сопоставимых продаж и завоевала доверие рынка. В этом году акции выросли более чем на 50%, по динамике уступая лишь Amazon (NASDAQ:).

Macy’s Weekly Chart

Но нельзя сказать, что два сильных квартала вывели компанию из трехлетнего кризиса. Квартальный отчет Macy’s будет опубликован в среду, 15 августа, и предоставит информацию от том, действительно ли компания находится на верном пути к оздоровлению.

Ожидается, что розничная сеть отчитается о доходах в размере $5,55 млрд, что немного ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию возрастет с $0,48 до $0,50.

До сих пор стратегия Macy’s заключалась в повышении степени своего присутствия в сети интернет, закрытии нерентабельных торговых точек и продаже части недвижимости. Компания также инвестирует значительные средства в свою сеть магазинов косметических средств Bluemercury и дискаунтеров Macy’s Backstage.

Эти изменения нашли отражение в росте числа клиентов, как в физических магазинах, так и в интернете. В первом финансовом квартале розничная сеть сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере $0,45 против $0,26 за аналогичный период прошлого года. Сопоставимые продажи также выросли на 3,9% среди собственных магазинов и на 4,2% в собственных магазинах и франшизополучателях.

Впереди еще много работы

Активность компании в цифровом измерении завоевала ей доверие клиентов и представителей Уолл-стрит. Macy’s является одной из двух сетей универмагов, которые позволяют клиентам проверять цены через собственное приложение, отслеживать историю заказов, проводить визуальный поиск продуктов и общаться с представителями компании.

Сила ее сегмента электронной коммерции показывает, что Macy’s имеет хорошие возможности для защиты своего рынка от гораздо более крупных конкурентов в лице Amazon (NASDAQ:), Wal-Mart (NYSE:) и Target (NYSE:). Интернет-продажи Macy’s в последние несколько кварталов росли двузначными значениями.

Но мы считаем, что Macy’s предстоит много работы, поскольку традиционные магазины подвергаются нападкам со всех фронтов. Помимо фундаментальной угрозы, которую создает Amazon для традиционных ритейлеров, некоторые сети, торгующие по ценам ниже розницы, такие как TJX (NYSE:) и Wayfair (NYSE:), являются серьезными конкурентами.

Акции Macy’s торгуются вблизи $40, и мы полагаем, что на данный момент в котировках уже учтены все позитивные новости, вызванные первым раундом оздоровления компании (который не потребовал экстраординарных усилий). Покупка данных бумаг вблизи их 52-недельного максимума является рискованным вложением.

Мы рекомендуем покупать акции Macy’s только после того, как компания продемонстрирует последовательное наращивание сопоставимых продаж, а ее финансовые результаты очистятся от прибыли, получаемой от продажи недвижимости. До тех пор инвесторам лучше оставаться в стороне. На текущих уровнях акции очень уязвимы к любым негативным сюрпризам.





Источник