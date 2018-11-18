М.Видео-Эльдорадо: Рынок компьютерного оборудования демонстрирует положительную динамику

По оценке «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок компьютерного оборудования продемонстрировал положительную динамику в январе-сентябре 2018 года и составил около 102 млрд рублей и порядка 4,6 млн штук, что выше на 20% и 13%, чем годом ранее.

В денежном выражении объём продаж категории достиг показателей 2014 года. Позитивная динамика связана с эффектом отложенного спроса, при этом изменилась его структура — устаревшую технику меняют на более производительную, функциональную и, как следствие, дорогостоящую. Другими драйверами категории стали интенсивный рост игровой компьютерной техники и кредитные предложения.

Зв девять месяцев 2018 года в России было продано порядка 1,5 млн мониторов, что на 16% выше, чем годом ранее. Объем рынка в денежном выражении составил 8,7 млрд, прибавив 22% по сравнению с 9 мес. 2017 года.

Группа «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшая российская розничная компания на рынке электроники и бытовой техники, входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, в партнёрстве с Acer объявляет о старте продаж игровых высокопроизводительных мониторов торговой марки AOPEN онлайн и в торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо».

Мониторы AOPEN серии HC1 идеально подходят для компьютерных игр, обеспечивая быстрый отклик и четкую картинку без смазывания. Это особенно важно в многопользовательских играх, где владельцы AOPEN HC1 будут постоянно переигрывать владельцев старых 60Гц мониторов. Ещё применяющаяся во всех устройствах серии HC1 панель VA обеспечивает крайне насыщенный и контрастный черный цвет, чем не могут похвастаться решения с IPS- или TN-матрицами.

Источник: М.Видео-Эльдорадо





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