«Людям нужно делиться знаниями с роботами» — разработчик искусственного интеллекта

Уроженка Казахстана Диана Музан уехала из страны в 2002 году в США. Она нашла свое призвание в жизни: девушка занимается разработкой искусственного интеллекта для роботов. В своей компании они создают алгоритмы для машин, которых внедряют в различных сферах. Диана рассказала нам о своей деятельности, поделилась мыслями о цифровизации в нашей стране и дала советы начинающим бизнесменам

— Диана, когда Вы в последний раз были в Казахстане?

— Я приезжала в 2011 году с целью поговорить о цифровизации, но тогда еще население вообще не было готово к этому. Осенью прошлого года выступала в Назарбаев Университете, рассказывая студентам про блокчейн и биткоин, я видела их горящие глаза. Это значит, что люди начинают интересоваться новыми технологиями и понимают, что переход к ним – необходимое явление. Молодежь сейчас прорывная, они пытаются ездить за рубеж на учебу, работу и видят, как живут другие люди. Возвращаясь обратно, они меняют общество, и это здорово. Сейчас не только люди хотят развиваться, но и государственные органы, частные компании пытаются двигаться вперед.

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— Вы занимаетесь разработкой алгоритмов для роботов, то есть снабжаете их искусственным интеллектом. Расскажите, каково это «оживлять» машины?

— Вообще, по профессии я математик. Поэтому сначала это были финансовые алгоритмы, позднее мы перешли на создание интеллекта для роботов в нефтегазовой отрасли, в области транспортировки и логистики, а также саплай чейна, который интегрирует в себе поставщиков, производителей, дистрибьютеров и продавцов. Все наши роботы успешно внедрены в Америке и западной Европе. Обычно на один проект мы тратим около года – разрабатываем данные, дизайн, тестируем и уже через 9-12 месяцев внедряем. Практически все технологии, созданные нами, мы сами же поддерживаем. Ведь тенденции, вызовы экономики, желание людей меняются, поэтому всегда нужно что-то адаптировать и менять. Нельзя сказать, что мы только программируем и все. Нужно хорошо знать отрасль, в которую внедряется машина.

— То есть, по Вашему мнению, человек каждой профессии может участвовать в создании робота?

— Именно. Это нужно для усовершенствования его же труда. Например, сейчас человек изобретает роботов для торговли на фондовых биржах, а раньше был самим трейдером, который торговал. Или возьмем медицину. Врач в скором будущем будет наблюдать за тем, как робот делает операцию, но, чтобы он сделал ее правильно, медик должен принимать участие в программировании. Разработчик алгоритма должен отчетливо понимать, чем он его наполняет, поэтому специалистам нужно делиться своими знаниями с роботами.

Цифра́ шагает по стране

— Но сейчас многие люди полагают, что роботы заберут у них рабочие места, при этом кто-то стремится осваивать технические специальности, а кто-то просто негодует. Что Вы думаете по этому поводу?

— Это крайне ошибочное мнение. Технологии никогда не заберут работу у реальных людей, они наоборот улучшать то, что мы уже делаем. И что важно, при этом необязательно осваивать технические специальности. Если мы все пойдем учиться на программистов, кто тогда будет врачом? Ведь когда вы заболеете, робот не сможет определить, что у вас болит, пока вы ему не скажете. Да, он может выбрать оптимальный выход из ситуации через пул информации, который собирает и может вылечить вас, но он не проведет полноценный осмотр. Поэтому, как я говорила ранее, передав машине знания, работу в будущем будут вести два специалиста: человек и робот.

— Диана, в США столько возможностей для развития цифровых технологий, одна только Силиконовая долина чего стоит. Есть ли какие-то сложности при таком быстротечном развитии?

— Возможностей много, да. Не считая Силиконовой долины, в самом Нью-Йорке много стартапов и финтех-компаний. Дело в том, что они находятся уже в таком переизбытке, что власти не успевают это регулировать. В прошлом году большой дисбаланс создали криптовалюты, к примеру. Казахстан сейчас только на пороге цифровизации и может смотреть на других. Каждая страна выбирает свой собственный путь. Хорошим примером на сегодня является Эстония, где в свое время стояла задача искоренить коррупцию. У них получилось, отслеживая все процедуры онлайн. В целом, им понадобилось 10 лет, чтобы внедрить цифровизацию во все области жизни, сейчас вся Европа зависит от эстонских программистов и технических специалистов.

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— При цифровизации много зависит от наших молодых стартаперов, согласны?

— Безусловно. Казахстан в плане бизнеса – невспаханная земля. Может быть, я говорю так, потому что живу за рубежом и вижу, что есть у них и чего нет у нас. В США уже все развито и там очень большая конкуренция. А здесь этого нет. Поэтому молодые ребята, которые хорошо знают свое дело, обязательно должны пробовать, создавать. Пусть даже они буду монополистами. С одной стороны, это не очень хорошо для экономики, но с другой — это повлияет и на других людей, которые подумают «я тоже могу сделать так или даже лучше».

— Сейчас в нашей стране набирает обороты электронная коммерция. Что Вы думаете по поводу открытия бизнеса в Интернете?

— Онлайн-бизнес в Казахстане – это огромная ниша. Местные, наверное, привыкли ходить по магазинам, но сейчас появилась альтернатива. Я тоже раньше такая была, теперь вообще не езжу за покупками, мне все привозят домой, потому что это удобно. Нужно развивать электронный бизнес, чтобы у людей был выбор. Например, здесь, в Казахстане, нет ни одного хорошего оптимизированного онлайн-магазина канцелярских товаров. К примеру, в США есть Staples, где я заказываю все – вплоть до одной ручки. Зачем мне куда-то ехать за ней, если я могу просто кликнуть на кнопку? Да и сами бизнесмены останутся в выигрыше. Им не нужно арендовать или покупать помещение, нанимать персонал. Вы сможете значительно сэкономить, затем обратно инвестировать в свой бизнес. Можете предложить конкурентоспособные цены и продавать свой товар не только в одном городе, а по всему Казахстану, составляя конкуренцию другим местным бизнесменам. Много людей живут в районных центрах и областях, я больше чем уверена, что они будут рады купить тетради для своих детей онлайн, чем ехать в город, тратить время и лишние деньги на дорогу.

— Какой бизнес Вы как представительница прекрасного пола посоветовали бы открыть молодым девушкам и женщинам?

— После форума многие советовались со мной по этому поводу. Знаете, какая самая большая трудность для женщин в этом деле? То, что нам нужно создавать семьи, заводить детей, на нас лежат серьезные обязанности и совместить, порой, бывает не так-то просто. Но сейчас как раз-таки многое можно делать онлайн – не выходя из дома. Онлайн-торговля отличный вариант, можно открывать магазины и использовать все маркетинговые инструменты. Будет и семья, и любимое дело, и при этом будете всегда шагать в ногу с современными технологиями.

— Спасибо, Диана, за приятную беседу. Желаю Вам и Вашему делу дальнейшего процветания!





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