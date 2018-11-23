Людские жертвы современной экономики: почему выбрасывают еду?

Константин Стогний, «Facenews»

23.11.2018 11:33

(Обновлено 23.11.2018 в 11:42)

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На дороге из Дире Дауа заметили девочку, набиравшую воду в канистру из придорожной лужи. Зачерпывая мутную жижу, она сделала несколько глотков…













Мы остановились. Дом её родителей, сплетённый из лиан, виднелся в нескольких сотнях метров. Сердце кровью обливается, когда видишь такое. Остановились поделиться нашим экспедиционным запасом питьевой воды. Я подумал вот о чем…

Часто приходится слышать, что в будущем мы за воду будем вести войны.

В Африке всегда её не хватает. Но что делают всевозможные международные фонды и организации для решения этой проблемы? А она вполне решаема!

К примеру, в СССР в 1963 году в Казахстане построили город Шевченко: промышленные предприятия и инфраструктура города, обеспечивающая проживание людей в безводной пустыне. Т.е. Шевченко изначально не имел естественных источников питьевой воды. Для водоснабжения целого города и предприятий были построены промышленные опреснители, которые стали первой в мире атомной опреснительной установкой. Из моря по сей день там берут воду и для целого города её делают пресной.

Почему в 60-годах 20 века опреснительную атомную станцию можно было сделать, а в 21 веке мы слышим лишь рассуждения, что питьевой воды скоро все мне достанется?

Мы постоянно читаем, видим и слышим, что вода кончится, что продовольствие кончится, что воздух кончится.

Доклад ООН 2014 года про продовольствие

Из доклада следует: ”Чтобы решить проблему мирового голода нужно просто прекратить выбрасывать еду”. У нас сейчас четверть производимой еды идёт на свалку. Если мы завтра прекратим её выбрасывать и начнем давать голодным, то проблема мирового голода будет решена и не надо никаких прорывных агротехнологий и генных модификаций агрокультур.

В том же докладе: 10% парниковых газов — это газы от свалок, где гниёт еда. То есть, если мы лишние продукты питания перестанем гноить, мы еще одну проблему решим!

Почему еду отправляют на свалку?

Да потому, что её не покупают. Нераскупленная еда для капиталиста как бы и не существует. Продукция ему может быть интересна только тогда, когда это товар.

Какой-нибудь гуманитарный фонд сначала должен купить еду, а потом, когда купил, он её раздаёт голодным детям Африки. В противном случае, если просто раздавать еду голодным, тогда производители еды перестанут получать прибыль. Производство встанет и не будет никакой еды.

Понимаете? Нельзя давать голодным еду потому, что будет экономический коллапс. У нас так устроено общество, что тут у нас есть много ненужной еды. А вот тут у нас масса голодных, но кормить голодных ненужной едой нельзя потому, что поломается экономика. То есть, для развития экономики нужно Голоду принести в жертву людей, чтобы и дальше можно было приносить в жертву людей.

В Африке особенно видно, как работает современная экономика

1. Нет воды не потому, что её физически нет, а потому, что не построили атомные опреснительные установки;

2. Нет еды не потому, что её физически нет, а потому, что еда — это товар. Его должны купить или он будет уничтожен.

Уже давно мировая экономика способна всех голодных накормить, всех голых одеть, а всех больных вылечить или, как минимум, облегчить их участь.

Учёные США посчитали, что если в мире на сутки перестанут делать оружие, сэкономленных средств хватит, чтобы все проблемы со здравоохранением успешно решить на всей планете Земля.

Но вместо этого правящий класс продуцирует хаос. Как в экономике, так и в политике. И поднимает вопрос о сокращении населения на планете.

К слову сказать, бедной девочке — наша вода не досталась. Её перехватили более шустрые и наглые мальчишки. Схватили и убежали. Заляпав девочку, которую должны были бы благодарить…

А девочка продолжала черпать воду из придорожной канавы. Напоить надо большую семью. А все ведь слышали, что воды скоро не станет…

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