«Люди сами устроили экономический кризис и пытаются его разрешить доступными средствами»

Александр Виноградов о случившемся параде центробанков мировых держав, которые могут позволить себе подкрутить краник эмиссии

«Данным благородным институциям все карты в руки на предмет минимизации ущерба и восстановления роста экономики и богатства людей», — так отзывается о ЕЦБ и ФРС США обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. Заседания этих «благородных институций», решения которых ощущает вся мировая экономика, прошли на уходящей неделе. Наш автор, уверенный, что мы вошли в эпоху низких ставок и низких темпов роста, анализирует их эффективность.



Люди разнообразными карантинными мерами сами устроили себе экономический кризис — и теперь пытаются его разрешить всеми доступными средствами

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Мы делили апельсин, много наших полегло.

Фольклорное

ЕЦБ НАМЕРЕН ЗАВАЛИВАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СВЕЖЕЭМИТИРОВАННЫМИ ЕВРО

За последние полторы недели в финансовом мире произошло два весьма важных события. Речь идет о почти совпавших, что бывает не всегда, заседаниях правления ключевых мировых центральных банков — Европы и США. К ним, совершенно справедливо, было приковано особое внимание — беспрецедентные меры реагирования на коронавирусную угрозу привели к жесткому экономическому кризису мирового масштаба, а раз так, то данным благородным институциям все карты в руки на предмет минимизации ущерба и восстановления роста экономики и богатства людей. И они, конечно же, не подкачали — конечно же, в рамках своего инструментария, к которому относится игра с ключевой ставкой, изменение нормы резервирования и прямой выкуп активов разной степени качества.

Первым отработал ЕЦБ. На прошедшем 9 декабря заседании совет директоров ЕЦБ принял решение увеличить объем выкупа активов на 500 млрд евро и, разумеется, продлить все особо антикризисные меры. Ставки были нетронуты: ключевая ставка по кредитам была и остается нулевой, депозитная ставка (для тех денег, что банки размещают в центробанке) она осталась -0,1%, т. е. слегка в отрицательной зоне. Что любопытно, этой ставкой пользуются: с бытовой точки зрения такой депозит выглядит как оксюморон, но для банка это, что характерно, размещенные средства, а не голый непристроенный кэш, наличие которого сверх некоторых небольших уровней считается нехваткой компетенции в управлении активами. Кроме того, ЕЦБ заявил об увеличении размера экстренной программы «коронавирусного количественного смягчения» — Pandemic Emergency Purchase Programme, с 1,35 трлн она выросла до 1,85 трлн евро, также действие ее активной фазы было продлено до весны 2022 года. Завершение ее, таким образом, отложилось на 2024 год, вплоть до этого времени выкупленные активы будут держаться на балансе ЦБ с реинвестированием денег, если до этого момента будет срок погашения тех или иных облигаций.

Помимо того, ЕЦБ ничтоже сумняшеся активизирует Asset Purchase Programme — программу прямого выкупа гособлигаций стран ЕС, ту самую, незатейливую, как грабли, монетизацию госдолга. Объемы, конечно же, невелики — 20 млрд евро в месяц — но это как раз тот случай, когда «монетизирую госдолг, потому что могу». Ранее такие меры были уделом различных недоразвитых стран, эмиссия национальной валюты для выкупа гособлигаций или же даже для прямого пополнения бюджета довольно быстро вела к отходу от использования местной валюты и долларизации экономики — но теперь ее в свой арсенал взяла Европа, один из важнейших экономических столпов планеты. Опять же, если ранее количественное смягчение представляло собой выкуп активов (в том числе гособлигаций) у банков, которые затем, получив деньги, радостно выкупали очередной транш казначеек (т. е. во всей истории присутствовал посредник в виде банков), то теперь все смущения отброшены.

На этом фоне прочие меры выглядят уже совсем привычно и бледно. Программа экстренных займов (PELTRO) была продлена на 2021 год, а программа долгосрочных кредитов (TLTRO, по ней можно получить деньги на срок до трех лет) — до лета 2022 года. Помимо того, до этого же срока будут действовать пониженные требования к залогам, которые банки используют как обеспечение для кредитов. Итого с начала года ЕЦБ уже вывалил на рынок 2,2 трлн евро ликвидности, из этой суммы одна половина пошла в банки в виде кредитов под нулевую ставку, а другая была вброшена в виде именно что программ выкупа государственных и корпоративных облигаций.

В общем и целом ЕЦБ намерен заваливать всех желающих свежеэмитированными евро, никак не опасаясь того, что прирост их количества приведет к снижению курса и, соответственно, похудению выраженных в евро капиталов. Оснований у него для этого два: во-первых, несмотря на все эти эмиссионные меры, евро укрепляется к доллару, впервые за 2,5 года закрепившись выше уровня $1,2 за 1 евро, а во-вторых, единственный ЦБ, чья валюта может послужить убежищем для капиталов, делает ровно то же самое. Речь, понятное дело, о ФРС США.

США НЕ ЗАБОТИТ ВОЗМОЖНЫЙ УХОД КАПИТАЛОВ ИЗ ДОЛЛАРА

Те же, там же. Правление ФРС приняло решение сохранить ключевую ставку на прежних уровнях (она гуляет в коридоре 0–0,25%), при этом была уточнена формулировка относительно местного количественного смягчения. Теперь ФРС США обещает продолжать выкупать активы в объеме не менее $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут «существенный» дальнейший прогресс в достижении целей, установленных мандатом ФРС. В число их, напомню, входит удержание уровня инфляции в коридоре 2–4% и поддержание низкого уровня безработицы, в идеале не превышающего «естественный» уровень в 5%. Год назад все было хорошо, он не превышал 3–4%, но сейчас официальная безработица в США составляет 6,7% при стабильно высоких уровнях первичных обращений за пособиями по безработице.

Аналогичная ситуация с инфляцией — мандат не выполняется, инфляция в США сейчас составляет 1,2%, что явно недотягивает до уровней, считаемых ФРС нормальными и подходящими. Отметить здесь можно разве что т. н. dot plot — график, который строится сообразно мнению голосующих членов FOMC (правления ФРС) на тему того, какими должны быть ставки на ту или иную дату в будущем. Согласно этому графику, 5 из 12 заседателей считают, что в 2023 году ставки надо будет повышать, отводя их от околонулевого уровня. Выглядит это как предупреждение рынку — мол, вы не заигрывайтесь с безлимитной рекой денег, рано или поздно ставки будут повышены и наступит финансовое похмелье — но выглядит это не очень уверенно. Связано это с тем, что подобная же риторика доминировала заметную часть завершающегося ныне второго десятилетия нынешнего века, но все попытки повысить ставку довольно быстро приводили к замедлению экономики и проблемам в финансовой системе, что вновь возвращало в повестку дня меры эмиссионного характера.

Итоги этого заседания и выданного заявления были ожидаемыми. Евро продолжило укрепление, индекс доллара закономерно пошел вниз, пошли в рост валюты развивающихся стран, подорожали драгметаллы, сырьевые товары и даже нефть; очевидно, США также не заботит возможный уход капиталов из доллара в какую-либо другую (читай — европейскую) юрисдикцию. Более того, Европу такая ситуация, скорее, печалит — уменьшение стоимости доллара относительно евро повышает конкурентоспособность именно что американских товаров, соответственно, вполне можно ожидать, что ЕЦБ на следующем заседании отреагирует на это и еще подкрутит кран своей эмиссии. И если так, то следует ожидать схожих мер от других крупных мировых ЦБ, экономики которых достаточно крепки и которые могут себе позволить вести эмиссию своих валют в значимом количестве. Речь здесь идет о центральных банках Японии, Канады и Великобритании.



Эльвира Набиуллина вышла на встречу с брошкой в форме снегиря, чем дала известному «гаданию на брошках» море вариантов толкования

Фото: © Пресс-служба Банка России, РИА «Новости»

У БРИТАНЦЕВ СВОЯ ЗАБОТА

Последний из них, кстати говоря, тоже буквально на днях провел свое заседание по проводимой денежно-кредитной политике. С ним, впрочем, просто: ЦБ принял решение оставить ставку на уровне в 0,75%, за что высказались 7 из 9 сотрудников правления, кроме того, единогласно было принято решение о сохранении британской версии количественного смягчения, чей объем составляет сейчас 435 млрд фунтов стерлингов. У британцев, впрочем, своя забота — уже 31 января будущего года страну наконец-то (почти пять лет спустя, да) настигнет долгожданный Brexit, и все возможные меры, и обговариваемые, и принимаемые, не могут не учитывать этот фактор в простом контексте «не надо раскачивать лодку». Как известно, премьер-министр страны Борис Джонсон изложил план, исключающий продление переходного периода после окончания 2020 года. Из этого следует, что у Великобритании будет всего 11 месяцев с момента проведения Brexit на заключение торговой сделки с Евросоюзом — если таковая вообще состоится.

Завершая эту историю, нельзя не отметить аналогичного события — принятия решения о денежно-кредитной политике, — которое было представлено российским центробанком. Здесь для начала надо отметить, что Эльвира Набиуллина вышла на встречу с брошкой в форме снегиря, чем дала известному «гаданию на брошках» море вариантов толкования. Что до самих изменений — их фактически не было, ставка была оставлена на уровне 4,25%, но Набиуллина дала понять важную вещь: при продолжении развития текущей ситуации пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки (с сопутствующим ростом цен и понижающим давлением на курс рубля) может и не оказаться.

В общем, люди разнообразными карантинными мерами сами устроили себе экономический кризис — и теперь пытаются его разрешить всеми доступными средствами, оживить экономику, вывести ее в рост, после чего, возможно, и повышать ставки. Боюсь, однако, что серьезного толка здесь не будет: я считаю, что мы надолго вошли в эпоху secular stagnation с низкими ставками и низкими темпами экономического роста.

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