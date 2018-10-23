Любит хоккей и имеет две «вышки»: 7 фактов о новом главе Ижевска

18 октября в Ижевске выбрали нового градоначальника. Им стал 50-летний Олег Бекмеметьев, за которого проголосовали 37 депутатов (его конкурента, Виктора Шестакова, поддержал всего 1 человек). К исполнению своих обязанностей он приступил 19 октября. Что известно о новом градоначальнике?

У НЕГО ДВЕ «ВЫШКИ»

Он окончил Ижевский механический институт по специальности «Импульсные тепловые машины» и Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика».

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ НА ЧМЗ

С 1993 по 2015 год работал на «Чепецком механическом заводе» в Глазове. Начинал в должности инженера-технолога, а после вырос до заместителя генерального директора по экономике и финансам, и зама по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.

ОН УЖЕ БЫЛ ГЛАВОЙ ГОРОДА

Фото: Амир Закиров

С 2015 года Олег Николаевич возглавлял Глазов. Он запомнился как достаточно жесткий руководитель — так, в 2017 году он уволил руководителей сразу нескольких городских организаций.

Заявку на участие в конкурсе на должность главы Ижевска он подал в конце сентября 2018 года.

— Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города, — рассказывает он. — Поэтому, когда был объявлен конкурс по выбору кандидатов на пост главы Ижевска, у меня возникла мысль: а не попробовать ли? Желание работать с командой Удмуртии появилось у меня еще в апреле 2017 года, когда я познакомился с главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем правительства региона Ярославом Семеновым. Я видел энтузиазм в глазах этих людей, стремительность, скорость мышления, высочайшие компетенции, — рассказывает он.

С ЖЕНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ

С супругой Олег Николаевич встретился еще в студенческие годы — она тогда училась в УдГУ, а он — в Ижевском механическом институте. Молодые люди познакомились на ижевском автовокзале — оба ждали автобус до Глазова, чтобы уехать домой на выходные.

У пары есть сын. Учится в аспирантуре МГУ.

ОН УВЛЕКАЕТСЯ СПОРТОМ

Олег Николаевич хорошо катается на коньках и со студенческих лет увлекается хоккеем.

НЕДАВНО ПЕРЕЕХАЛ В ИЖЕВСК

Став главой Ижевска, Олег Бекмеметьев перебрался из Глазова в столицу Удмуртии. Вещи первой необходимости он перевез уже 20 октября.

— Со временем в Ижевск переедет моя супруга и любимый кот. Без крепкого тыла мне никак нельзя, — рассказал Олег Николаевич.

Кстати, коту Бекмеметьева Баксу уже 18 лет.

— В пересчете на человеческий возраст это 54 года. Он чуть-чуть старше и явно мудрее и своим видом это демонстрирует. Мне без него никак, и ему без меня никак — будем дополнять друг друга в быту, — улыбается глава города.

ПРОБУДЕТ НА ПОСТУ ДВА ГОДА

Фото: Амир Закиров

Срок полномочий Олега Бекмеметьева на посту истекает уже в 2020 году.

— Я отдаю себе отчет в том, что времени немного. И когда я говорил о том, что решения нужно принимать молниеносно, раскачиваться некогда, я это и имел в виду. Но план решения проблем Ижевска у меня есть. Скоро он станет публичным, — отмечает Олег Николаевич.

Тем временем новый глава выделил три проблемы Ижевска, требующие незамедлительного решения.

— Пункт первый — несбалансированность городского бюджета 2018 года. Времени на раскачку нет. Единственное решение для новоиспеченного главы — выстроить отношения с региональной властью таким образом, чтобы финансовая помощь Ижевску была оказана в считанные недели. Именно об этом будут мои первые переговоры с региональной властью.

Помимо дефицита бюджета в 448 миллионов рублей есть еще нехватка финансов на 579 миллионов — на оплату коммунальных услуг, зимнее содержание дорог, уличное освещение, возврат бюджетных кредитов. Итого городской казне не хватает миллиарда рублей! На самом деле все не так страшно, я не хочу сгущать краски. Ситуация поправима, но важно в будущем не допускать ее повторения.

Пункт второй — решение давно назревших проблем.

— Я имею в виду, прежде всего, запуск 26-го коллектора, ликвидацию очереди за путевками в детские ясли — сейчас не хватает 6 500 мест, переход школ на работу в одну смену. Если говорить о коллекторе, цена вопроса — миллиард рублей, на ясли нужно еще 6,5 миллиарда, на школы — 5,4 миллиарда. Перечислять можно бесконечно, и все в миллиардах, — говорит Бекмеметьев.

Третья проблема — это поиск средств. По мнению Олега Николаевича, уменьшить ее остроту можно, активнее участвуя в федеральных и региональных программах и выстраивая взаимоотношения с флагманами российской экономики — например, госкорпорациями, такими как «Ростех», «Роскосмос», «Росатом».

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