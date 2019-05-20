Ляшко сделал Зеленскому предложение относительно первого президентского указа. Новости политики

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы его первый указ был об отмене повышения цен на газ для населения

Такое предложение Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Обращаюсь к президенту Зеленского издать свой первый указ об отмене решения правительства о повышении цен на газ для людей. Это и будет началом конца эпохи бедности и жадности!», — написал Ляшко.

Отметим, что до настоящего времени Зеленский еще не издал ни одного указа.

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