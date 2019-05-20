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Ляшко сделал Зеленскому предложение относительно первого президентского указа. Новости политики

Политика 20 Май 2019
Ляшко сделал Зеленскому предложение относительно первого президентского указа. Новости политики
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы его первый указ был об отмене повышения цен на газ для населения

Такое предложение Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Обращаюсь к президенту Зеленского издать свой первый указ об отмене решения правительства о повышении цен на газ для людей. Это и будет началом конца эпохи бедности и жадности!», — написал Ляшко.

Отметим, что до настоящего времени Зеленский еще не издал ни одного указа.

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