Ляшко прибыл в один из эпицентров коронавируса в Украине (ФОТО). Новости политики

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в стране

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что анонсировал эту поездку на брифинге Минздрава утром 3 апреля, передает «ДС».

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами прежде всего проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Кроме этого, запланирован визит в медицинское учреждение, которое определено как госпитальная база для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

«Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19», – подчеркнул Ляшко.

Отметим, что его поездка в Тернопольскую область была обусловлена вспышкой эпидемии коронавируса в городе Монастыриск – там COVID-19 заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер.

Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что 8 медиков Монастырисской центральной больницы написали заявления на увольнение, но на следующий день передумали и вышли на работу.

«Чтобы подробнее пообщаться с медицинскими работниками, я сегодня же отбываю в Тернопольскую область», – сказал он.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине выявили 942 случая заболевания коронавирусом. 23 человека умерло, 19 пациентов — преодолели болезнь. В течение суток было выявлено 138 новых случаев инфицирования.

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