LVMH открывает инкубатор талантов

Французская люксовая группа LVMH запускает программу акселерации La Maison des Startups на базе стартап-кампуса Station F в Париже.



Ежегодно в программе будут участвовать 50 международных стартапов, которым будет открыт привилегированный доступ к экосистеме концерна в течение шести месяцев. Участники La Maison des Startups смогут пройти индивидуальные тренинги, консультироваться с экспертами LVMH и посещать обучающие семинары. Поддержка проектов позволит LVMH наладить их сотрудничество с 70 модными домами группы, согласовывая потребности компаний с инновационными подходами. Площадь пространства La Maison des Startups в Station F составляет 200 кв. метров, в нем предусмотрено 89 рабочих мест.

Как рассказали в LVMH, большая часть стартапов была отобрана в рамках премии LVMH Innovation Award на выставке Viva Technology – почти все они уже так или иначе работают с подразделениями группы. Кроме того, к участию в программе приглашены сотрудники LVMH, запустившие собственные проекты внутри концерна.

Проект La Maison des Startups охватывает семь ключевых для LVMH направлений работы: искусственный интеллект, интернет вещей, розничная и электронная коммерция, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн и защита от подделок, персонализация и контент, сырье и устойчивое развитие.

В число первых 23 участников программы акселерации вошел американский стартап Cappasity, основанный в 2013 году Константином Поповым. Созданная им облачная платформа для электронной коммерции позволяет увеличить конверсию интернет-магазинов и снизить риск возвратов благодаря интеграции 3D/VR/AR технологии в бизнес-процессы. Технология дает клиенту возможность детально изучить предлагаемый ритейлером товар на сайте, поворачивая его любой стороной и приближая изображение.

«Год назад через Twitter мы познакомились с digital-директором LVMH Яном Роджерсом, и он нам помог с контактами внутри LVMH, – рассказал Константин Попов. – Потом нас выбрали для участия в LVMH Luxury Village – мероприятии в рамках выставки Viva Technology. С тех пор мы регулярно коммуницировали с командой и прошли отбор в акселератор. В акселераторе находятся только состоявшиеся компании, и он нацелен на работу с брендами LVMH Group. Cappasity является лидирующим решением на рынке 3D imaging для брендов и мы рассчитываем на интеграцию в сайты и мобильные приложения LVMH. Кроме того, мы сейчас продвигаем AR/VR направление».







Источник