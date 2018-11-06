Луценко заявил об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о своей отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о своей отставке с трибуны Верховной Рады. Фото: УНИАН

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает «ДС».

«Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться», — заявил он.

Кроме того, Луценко назвал действия отдельных активистов «пиаром на крови», а также обвинил их в борьбе за власть.

«Теперь вам решать, будет ли Мустафа Найем руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных или этим заниматься будут правоохранительные органы», — отметил он.

Как сообщала «ДС», 4 ноября, в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

В полиции подтвердили факт смерти Гандзюк. Президент Украины Петр Порошенко обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Катю Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 1 августа ее доставили в Киев для дальнейшего лечения. Гандзюк перенесла более 10 операций. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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