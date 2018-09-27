Луценко заверил, что установлены все исполнители нападений на активистов

По всем случаям нападений на активистов уже установлены исполнители

Юрий Луценко заявил, что по всем случаям нападений на активистов уже установлены исполнители

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

«На этот момент, фактически по всем нападениям на общественных активистов уже установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков — покажет время», — заявил Луценко.

Кроме того, он добавил, что некоторые нападения связаны с уголовными бизнес-разборками.

«Нападения связывают с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Я думаю, что это так и есть. Не хочу сказать про все случаи. Потому что некоторые это исключительно деловые или уголовные разборки вокруг бизнесов, которые ведут в том числе и активисты. Но в большинстве случаев это наказание за активную гражданскую позицию», — сообщил Луценко.

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