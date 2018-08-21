Луценко представил нового главу прокуратуры Волынской области

Генпрокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя — Виктора Швыдкого

Об этом мероприятии в Луцке сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, информирует ДС».

Представляя прокурора Волыни, генпрокурор отметил, что главными задачами в работе органов прокуратуры на сегодня является борьба с коррупцией, обеспечение стабильности в противодействии рейдерству, проверки использования бюджетных средств, прежде всего выделенных на строительство дорог.

По словам Луценко, приоритетом работы прокуратуры на Волыни является и противодействие контрабанде, поскольку Волынь — пограничная область и прекращения незаконных схем на таможне — вопрос важнейший.

«Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайка по ввозу так называемых «евроблях», прекратить которые — задача «номер один», — подчеркнул генеральный прокурор.

Также, по его словам, новый руководитель прокуратуры должен сделать все, чтобы удержать в области контролируемую ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также учитывая приближение выборов — сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики.

Отметим, что ранее Валерий Швыдкий занимал должность первого заместителя прокурора Волыни.

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