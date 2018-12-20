Луценко предложил изменить процесс избрания генпрокурора. Новости политики — Деловая столица

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил Совету прокуроров изменить процесс избрания генпрокурора для уменьшение политической зависимости кандидатов

Юрий Луценко предложил Совету прокуроров изменить процесс избрания генпрокурора . Фото: УНИАН

Об этом Луценко заявил на открытии работы Всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать двух членов Высшего совета правосудия, передает «ДС» со ссылкой на сайт ГПУ.

Не один раз, встречаясь с европейскими коллегами, я слышу их общее замечание — о недостаточной независимости процесса избрания Генерального прокурора. Мы все понимаем, что этот процесс выписан в Конституции Украины и изменения в нее на сегодняшний день не являются предметом общественного или политического обсуждения. Тем не менее, думаю, что есть выход из того, как не меняя Конституцию, усилить прокурорское самоуправление. А именно — предоставить право избрания прокуроров — выдвигать трех кандидатов на должность генпрокурора для внесения президентом в парламент», — заявил Луценко.

По его словам, это бы сняло много политических зависимостей с кандидатов.

«Надо начинать этот процесс большей независимости прокуратуры, уменьшения политического влияния во время определения кандидатуры следующего генпрокурора», — заявил Луценко.

Напомним, ранее Киевская прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск мужчину, облившего зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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