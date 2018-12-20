Вы здесь: Главная / Политика / Луценко предложил изменить процесс избрания генпрокурора. Новости политики — Деловая столица

Луценко предложил изменить процесс избрания генпрокурора. Новости политики — Деловая столица

Политика 20 Дек 2018
Луценко предложил изменить процесс избрания генпрокурора. Новости политики — Деловая столица
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил Совету прокуроров изменить процесс избрания генпрокурора для уменьшение политической зависимости кандидатов

Юрий Луценко предложил Совету прокуроров изменить процесс избрания генпрокурора . Фото: УНИАН

Об этом Луценко заявил на открытии работы Всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать двух членов Высшего совета правосудия, передает «ДС» со ссылкой на сайт ГПУ.

Не один раз, встречаясь с европейскими коллегами, я слышу их общее замечание — о недостаточной независимости процесса избрания Генерального прокурора. Мы все понимаем, что этот процесс выписан в Конституции Украины и изменения в нее на сегодняшний день не являются предметом общественного или политического обсуждения. Тем не менее, думаю, что есть выход из того, как не меняя Конституцию, усилить прокурорское самоуправление. А именно — предоставить право избрания прокуроров — выдвигать трех кандидатов на должность генпрокурора для внесения президентом в парламент», — заявил Луценко.

По его словам, это бы сняло много политических зависимостей с кандидатов.

«Надо начинать этот процесс большей независимости прокуратуры, уменьшения политического влияния во время определения кандидатуры следующего генпрокурора», — заявил Луценко.

Напомним, ранее Киевская прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск мужчину, облившего зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

МВФ опубликовал текст меморандума с Украиной. Новости политики - Деловая столица →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top