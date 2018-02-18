Луценко пообещал открытый судебный процесс над Захарченко и Якименко

Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни

Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина»

«Хочу сказать вам главное. Я ждал эту возможность долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров. И наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. Наконец имеем удовлетворения ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковчиа будут переданы в суд», — сказал он.

«Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса, в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины», — подчеркнул он.

Как сообщала «ДС», в воскресенье, 18 февраля, генпрокурор Украины Юрий Луценко на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни предоставил отчет по расследованию убийств на Майдане.

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