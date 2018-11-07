Луценко подал президенту заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об отставке в Администрацию президента

Юрий Луценко подал заявление об отставке. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует «ДС» со ссылкой на Громадське.

Отметим, обещание подать в отставку Луценко сделал вчера, 6 ноября, с трибуны парламента. «Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — отметил он.

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