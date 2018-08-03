Луценко передал расследование дела Гандзюк СБУ (ФОТО)

Следствие по делу покушения на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк передано в Службу безопасности Украины

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «ДС».

«Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ», — написал Луценко.

Кроме того, он уточнил, что в связи с серией нападений на гражданских активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Как сообщала «ДС», нападение на Гандзюк произошло 31 июля в Херсона на улице 49 Гвардейской дивизии около 08:47 утра. Так, когда женщина вышла их подъезда, к ней из кустов направился мужчина 20-25 лет с емкостью в руках. Именно ее содержимое он и выплеснул в лицо Гандзюк, после чего сбежал. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.

Кроме того, позже стало известно, что нападавший облил работницу Херсонского городского совета концентрированной серной кислотой.

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