Луценко отдыхает в Италии (фото)

Путешествие генпрокурора продлится три дня.

Луценки отдыхают в итальянском Комо / фото nv.ua

Генпрокурор Юрий Луценко в эти выходные отдыхает в итальянском городке Комо. Его сфотографировали в очереди на фуникулер.

Как сообщает ТаблоID, который имеет фото в своем распоряжении, семья Луценко поехала с друзьями на выходные, чтобы отметить 30-ю годовщину своей свадьбы.

Супруги взяли отпуск только на день — пятницу. Всего путешествие продлится три дня вместе с уикендом.

Напомним, в январе Луценко отдыхали на Сейшелах, и это вызвало скандал. Однако тогда генпрокурор уверял, что отпуск был «без излишеств» и за счет старшего сына.

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