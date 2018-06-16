Вы здесь: Главная / Политика / Луценко отдыхает в Италии (фото)

Луценко отдыхает в Италии (фото)

Политика 16 Июн 2018
Луценко отдыхает в Италии (фото)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Путешествие генпрокурора продлится три дня.

Луценки отдыхают в итальянском Комо / фото nv.ua

Как сообщает ТаблоID, который имеет фото в своем распоряжении, семья Луценко поехала с друзьями на выходные, чтобы отметить 30-ю годовщину своей свадьбы.

Супруги взяли отпуск только на день — пятницу. Всего путешествие продлится три дня вместе с уикендом.

Напомним, в январе Луценко отдыхали на Сейшелах, и это вызвало скандал. Однако тогда генпрокурор уверял, что отпуск был «без излишеств» и за счет старшего сына.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник

← Рабинович: Нам нужно вернуть крупнейшие предприятия государству, а не проводить приватизацию Михаил Делягин: Чему Россия должна у Англии поучиться →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top