Луценко готовит иск против СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подаст иск против средств массовой информации, которые распространили информацию о том, что он якобы приобрел виллу на Сейшелах

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает «ДС».

По ее словам, СМИ перепечатали «откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта».

«Адвокаты Юрия Луценко готовят иски в суд за распространение лживой информации. И обязательно будет вымогать компенсацию за моральный ущерб. И каждая копейка будет перечислена на военные госпитали», — написала Сарган.

Речь идет о публикации, которую обнародовало сингапурское издание The MiceTimes of Asia 19 сентября. В ней утверждается, что генпрокурор якобы приобрел виллу на Сейшелах по 5 млн долларов.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Источник