Лукашенко заявил, что "Минск" никуда не денется из Беларуси

Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине и проведению встреч «минских» групп

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «ДС» со ссылкой на «Белта».

Он выразил уверенность, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана.

«Не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. … Никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд подписаны, по направлениям углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное», — заявил Лукашенко.

«Я знаю, что никуда эта площадка (Минск. — ред.) не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?» — отметил Лукашенко и добавил, что такого же мнения придерживаются и в Германии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил с предложением перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

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