Лукашенко собрался лететь в Таджикистан: EADaily

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15—17 сентября посетит с рабочим визитом Таджикистан. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Душанбе Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусского лидера, в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Планируется, что на полях мероприятий президент Белоруссии также пообщается с зарубежными лидерами.

Напомним, 17 сентября в Душанбе впервые состоится встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Участники сессии, на которой будет председательствовать Эмомали Рахмон, обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства в ОДКБ Армении. В ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ также проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.