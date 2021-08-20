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Лукашенко рассказал о просчетах врагов Белоруссии: EADaily

Политика 20 Авг 2021
Лукашенко рассказал о просчетах врагов Белоруссии: EADaily
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Враги Белоруссии просчитались. Об этом сегодня, 20 августа, заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур.

«Наши противники, если говорить прямо, — враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой», — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними — Родина.

«Я, может, несколько пафосно сказал. Вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша, наша работа. Для того мы и предназначены, чтобы ее красиво, эффективно и ответственно делать», — отметил он, добавив, что «вы не дрогнули в минуту опасности, вы выстояли как наши деды в победном 1945-м».

По мнению Лукашенко, противниками ставилась цель захватить Белоруссию, которая является ключом ко всему постсоветскому пространству.

«Которая не встала на колени, не дрогнула, ведет себя как Брестская крепость — ее надо разрушить или захватить. Средства все хороши, вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа. Это как раз то, чему вы противостояли и противостоите», — сказал белорусский лидер.

Президент Белоруссии также отметил, что общественно-политическая ситуация в стране во многом стабилизировалась, но остается непростой.

«Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать — перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами», — заявил глава государства.

В этой связи от подчеркнул, что «мы это доказали с помощью вас, и прежде всего благодаря вам».

«Что еще им непонятно? Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это — враги. Не дай бог война — мы их увидим с повязками, как это было в годы последней войны», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, «как всегда говорят, большое видится на расстоянии».

«Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости мы привыкли к тому, что живем в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом.

«При этом скрытая закулисная война против Белоруссии со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все — победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного», — констатировал президент Белоруссии.

Напомним, после прошедших в августе 2020 года президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. В настоящее время они носят единичный характер. Власти Белоруссии обвинили станы Запада в попытке государственного переворота. В настоящее время ЕС, США и ряд иных стран не признают Лукашенко легитимным главой государства и прекратили политические контакты с официальным Минском.

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