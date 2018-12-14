Лукашенко — Путину: Мы скоро молиться будем о НАТО в Украине — Деловая столица

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает размещение сил НАТО в Украине лучшим варинатом развития событий и призывает российское ТВ прекратить демонизировать украинцев

Александр Лукашенко считает размещение сил НАТО в Украине лучшим варинатом развития событий. Фото: EPA/UPG

Такое заявление Лукашенко сделал на сегодняшней пресс-конференции для российских СМИ, информирует «ДС» со ссылкой на «Интерфакс».

«Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести», — заявил Лукашенко.

При этом он призвал стороны к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, отметив, что хорошо знает, что происходит в Украине.

«Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и даже руководство России (…) Нам ли, славянам воевать здесь. Я знаю украинцев, они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит», — сказал президент Беларуси.

В целом же Лукашенко утверждает, что ситуация на Донбассе развивается «чем дальше — тем хуже».

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