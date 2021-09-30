Лукашенко обвинил правительство Польши в безумстве: EADaily

Ряд действий и заявлений правительства Польши являются безумством. Об этом сегодня, 30 сентября, в интервью CNN заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев — EADaily) на границу с Польшей? Нет и быть не может», — сказал он, комментируя последние события на границе Белоруссии и ЕС.

По словам интервьюера Мэтью Чанса, «польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином».

«С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?», — спросил он.

Как заявил Лукашенко, подобные обвинения — «это безумство».

«Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, «сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки — так проще».

«А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что Минск не объявляла чрезвычайное положение, как это сделала польская сторона на границе, приглашает журналистов приехать на границу и объективно разобраться в ситуации.

«Милости просим. Мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что белорусская сторона предлагала застрявшим на границе беженцам побыть в Белоруссии, особенно с учетом надвигающихся морозов.

«Мы их просим: „Вернитесь до морозов в Белоруссию, побудьте в Белоруссии“. „Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем“. Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?», — заметил он.

Белорусский лидер также обратил внимание на то, что миграционные потоки идут в Евросоюз не только через Белоруссию, но и, например, через Средиземное море — Испанию, Италию, Грецию.

«Сколько там людей гибнет! Сотнями. Пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в ЕС. Точно так они пошли через Белоруссию. Они не к нам идут — они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны (бывшего СССР) и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?» — задал вопрос он и добавил, что «не надо на Белоруссию валить».

По словам Лукашенко, «если бы они шли в Белоруссию и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии».

«Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Белоруссии остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко 30 сентября дал интервью американской телекомпании CNN. В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Он задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. Лукашенко подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Высказался он также о сбежавших из Белоруссии оппозиционерах, а также прокомментировал нагнетание ситуации вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair. В интервью поднималась и тематика белорусско-российских отношений.