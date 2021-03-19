Лукашенко назвал имена кандидатов на пост президента Белоруссии

лидер Александр Лукашенко назвал имена кандидатов на пост президента Белоруссии, пишет tut.by.

По словам политика, на следующих президентских выборах достойными преемниками могут стать губернатор Гродненской области Владимир Караник и его помощник в регионе Юрий Караев.

«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», – сказал Лукашенко.

Отметим, что он неоднократно заявлял, что его сыновья Виктор, Дмитрий и Николай не будут президентами Белоруссии.

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