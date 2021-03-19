лидер Александр Лукашенко назвал имена кандидатов на пост президента Белоруссии, пишет tut.by.
По словам политика, на следующих президентских выборах достойными преемниками могут стать губернатор Гродненской области Владимир Караник и его помощник в регионе Юрий Караев.
«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», – сказал Лукашенко.
Отметим, что он неоднократно заявлял, что его сыновья Виктор, Дмитрий и Николай не будут президентами Белоруссии.