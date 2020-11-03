Лукашенко должен уйти жить в Беловежскую пущу — Новости политики, Новости России — EADaily

Проходящий реабилитацию в Германии блогер Алексей Навальный дал интервью главному рупору белорусской оппозиции — вещающему из Польши телеграм-каналу NEXTA. Навальный давал советы президенту Белоруссии Александру Лукашенко, как вывести Белоруссию из кризиса.

«Лукашенко должен получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции, России, Германии, США, я не знаю еще от кого… Ну бумажки подписать. Объявить пакт о межнациональном перемирии. Назначить новые выборы. И с гарантиями безопасности отрезать себе километров двадцать земли где-нибудь в Беловежской пуще и там остаться жить. За это время пусть белорусы изберут себе нового президента. А Лукашенко потом может уехать жить в Россию, в Германию, куда ему угодно», — заявил Навальный.

Навальный пригрозил Лукашенко: если белорусский лидер вздумает и дальше держаться за власть, режим Лукашенко «протянет несколько месяцев, может быть и лет».

«Но все закончится гораздо хуже», — заключил блогер.

Навальный поучал Лукашенко в своей характерной хамоватой манере. Внешне якобы отравленный блогер выглядит как абсолютно здоровый и хорошо отдохнувший человек.

EADaily напоминает: официальным руководителем телеграм-канала NEXTA является 22-летний житель Варшавы Степан Путило (он же Светлов), сын автора и ведущего спортивных программ на оппозиционном Лукашенко телеканале БелСат. Степан Путило позиционирует себя как радикальный либерал, при этом симпатизирует националистическим настроениям в Белоруссии и на Украине. Есть точная информация, что «хипстер» Путило своеобразно подражает своему прадеду, который во время нацистской оккупации Белоруссии был гитлеровским пособником в Могилевской области. С октября Путило берет интервью у известных деятелей российской либеральной оппозиции. Кроме Навального, с Путило уже общались политик Максим Кац и блогер Илья Варламов.

Cтепан Путило. Иллюстрация: 100biografiy.ru

Напомним также, что Путило и другие «хипстеры» из NEXTA в белорусских протестах — только исполнители чужих указаний. Реальный режиссер бунтов белорусской молодежи против Лукашенко — проживающий в США 44-летний уроженец Гомеля Виталий Шкляров, политтехнолог, работавший в предвыборных штабах у Барака Обамы, Берни Сандерса, сенатора Тэмми Болдуин. В России клиентами Шклярова как политтехнолога были Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Максим Кац, депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина. В Грузии — соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, муж известной российской балерины Нины Ананиашвили. Ананиашвили — крестная мать младшего сына Саакашвили.

Виталий Шкляров на фоне предвыборных плакатов Берни Сандерса, 2016 год. Иллюстрация: fair.ru

В Белоруссии Шкляров испытывает те же технологии, что он опробовал летом 2019 года в Москве, инспирируя протесты столичных «хипстеров» против итогов выборов в Московскую городскую думу. Недавний звонок госсекретаря США Майкла Помпео Александру Лукашенко касался лично Шклярова. В конце июля Шкляров был арестован в Белоруссии, ближе к концу октября под давлением Запада политтехнолога освободили, 27 октября Шкляров вернулся в США в сопровождении спецпредставителя президента США по делам освобождения заложников. Сразу же по возвращении Шклярова положили на обследование в элитную американскую клинику. Разговаривая с Лукашенко насчет Шклярова, Помпео сказал: «Мы с президентом США даем ясно понять, что не потерпим неправомерного задержания наших граждан иностранными властями».

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