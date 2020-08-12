Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже третьи сутки в Минске и других крупных белорусских городах не утихают акции протеста после очередных президентских выборов 9 августа, где, по предварительным данным, более чем с 80% поддержки победил действующий президент Александр Лукашенко. Он правит страной уже 26 лет – дольше, чем Владимир Путин в России. Молодежь и неравнодушные граждане Беларуси, несогласные с результатами волеизъявления, вышли на акции протеста.

По меркам Украины эти митинги немногочисленные. Но для Беларуси – самые масштабные за последние десять лет. Власти применили самые жестокие методы разгона демонстрантов. Немногочисленные видео, которые попали в Сеть (по всей Беларуси уже третьи сутки почти не работает интернет), демонстрируют большую жестокость силовиков, которые буквально добивают лежачих протестующих. В то же время белорусские государственные телеканалы транслируют картинку о том, что подстрекать протесты в страну приехали русские и украинцы.

Вчера бастовать начали предприятия. Между тем главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская под давлением уехала в Литву. Что же будет дальше? Удастся ли протестующим переломить ситуацию и заставить Лукашенко уйти? Правда ли, что на помощь Лукашенко в подавлении протестов пришла Москва? Досидит ли Лукашенко свою шестую пятилетку? Обо всем этом сайт «Сегодня» расспросил ведущих украинских экспертов и дипломатов.

Елена Снигирь, эксперт-международник, кандидат политических наук:

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«Вряд ли протесты, которые проходят в Беларуси после президентских выборов, перерастут в настоящую революцию, как это было в Украине в 2013-2014 годах. Я скептически отношусь к этому варианту. В Беларуси никто не может назвать имя консолидированной оппозиции. То есть есть какая-то эфемерная оппозиция, которая как бы противостоит Александру Лукашенко. Но кто эти люди, действительно ли они готовы идти и бороться до конца с последним диктатором Европы, как его называют, неизвестно.

Протесты сейчас достаточно стихийные. Мы видим, что координируются они в основном через соцсети. Президент Беларуси потерял легитимность в глазах большей части народа, и, очевидно, Лукашенко не был готов к этому. В то же время те, кто протестует, не были готовы – не имели плана для длительного и жесткого противостояния режиму, протесты координируются в реальном времени, люди выходят на улицу на эмоциях и пытаются противодействовать силовикам.

Белорусские силовики сейчас применяют не только тактику глушения интернета, но и тактику индивидуального террора, когда выдергиваются случайные люди и отдельные прохожие. Началось массовое запугивание граждан Беларуси, и неважно, участвуют они в протестах или нет. Поэтому мы не знаем, насколько дальше пойдет режим Лукашенко в связке с Кремлем в политике террора по отношению к белорусскому народу. Действия силовиков ежедневно становятся более жестокими, и мы еще можем стать свидетелями массового убийства белорусских граждан силовиками.

Похоже, что Лукашенко договорился с Кремлем. Именно от этой договоренности и зависело его решение идти до последнего в подавлении протестов. Думаю, что он будет идти до последнего, пока будет чувствовать поддержку Москвы за собой. Российское влияние в Беларуси однозначно есть. Были ли на улицах российские силовики? Кто-то увидел российские номера на машинах… Но прямых доказательств этому нет. Но давайте не забывать, что Беларусь тесно интегрируется с Россией, в том числе в военно-политическом плане. У Беларуси есть общая военная доктрина Союзного государства Беларуси и России. У Беларуси с РФ Договор о сотрудничестве спецслужб от 2003 года, по которому российские спецслужбы так свободно себя чувствуют на территории Беларуси.

Вспомните похищения украинского гражданина Павла Гриба. Давайте также вспомним, как российская армия достаточно свободно вела себя в Беларуси во время военных учений «Запад-2018», когда в белорусских лесах случайные белорусские грибники встречали российских военных там, где они не должны быть. На самом деле мы не знаем уровня влияния и укорененности российской силовой машины в белорусскую силовую структуру. Возможно, Лукашенко не чувствовал опасности со стороны России, которая действительно была, и позволил случиться очень сильной интеграции. Поэтому мы не знаем, чьи приказы сейчас на самом деле выполняют белорусские силовики. Это приказы Лукашенко? Возможно, это приказы с российской стороны?

Россия будет делать все возможное, чтобы уничтожить протестный потенциал в Беларуси. Лукашенко сейчас в патовой ситуации. Положительное проявление к свободе белорусского народа, которое мы сейчас наблюдаем в виде протестов, тоже играет на руку Кремлю. Москва призывает Лукашенко к применению силы против белорусов. Ведь лидер, которого ненавидит собственный народ, становится очень управляемым.

Россия в краткосрочной перспективе получит выгоду от любых вариантов развития событий, поскольку может в большой степени влиять на процессы в Беларуси, а белорусское общество не расценивает РФ, как угрозу. Конечно, будет продолжаться интеграция Беларуси и России в Союзное государство. Россия будет пытаться это сделать максимально бескровно – без явного силового принуждения с российской стороны. Однако если Россия очень явно засветится в кровавых расправах и терроре против белорусского населения, это может спровоцировать реакцию Запада».

Роман Бессмертный, украинский дипломат, бывший посол Украины в Беларуси:

«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей украинских Революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с Россией.

Сейчас в поддержку протестующих вышли на забастовку с политическими лозунгами предприятия. Очевидно, что забастовку уже не остановить. И это видно по характеру общения людей и администраций предприятий. Они не воспринимают разговоры ни о заработной плате, ни об условиях труда. Они предъявляют претензии и говорят: то, что происходит на улице незаконно, и он должен уйти. Говорят, что у протестов в Беларуси нет смысла. На самом деле содержанием этой революции является простое слово – «исходь» (уходи). То есть он должен уйти. Кто он? Это всем понятно.

Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит. – Авт.), Гончара (бывший председатель ЦИК Виктор Гончар, убит. – Авт.), других убитых КГБ, а значит, Москвой и Лукашенко, выбрана правильная тактика, когда идет безличное управления процессом. И это хорошо видно по электронным сетям, спецсистемам связи, кодифицированным системам. Но все прекрасно понимают, кто администратор, в каком микрорайоне, на который завязан этот клубок. Поэтому когда люди собираются в группы и что-то атакуют, эти вещи не стихийные. Эта тактика использовалась в Гонконге, во время «Африканской весны». Поэтому тема, когда выбрано 40 городов и там проходят акции, – во-первых, это сразу растянуло спецвойска, ну и понятно, что это сразу вызвало за собой то, что Россия ввела войска. Со вчерашнего дня Витебск, Гомель и Минск – там это уже не скрывается. Они с российской экипировкой разгоняют белорусов.

Тем скептикам, которые рассказывают, что все идет на спад, я отвечу: не ждите! Ситуация будет накручиваться, эмоции нарастают, злость людей достигла предела. Мы не знаем той части, которая засекречена. Почему? Потому что, как только люди где-то в районе двух часов ночи расходятся, их отрядами спецназа загоняют в подъезды и просто ломают. Знаете, говорят, что результатом Второй мировой войны для белорусов было «где три березы, там могилы», а сейчас в Минске нет неокровавленного подъезда, потому что людей там просто кромсают. Отсюда очевидно, что все это будет набирать страшных эмоций.

Очень важна сейчас позиция мирового сообщества, европейского сообщества, соседей. Плохо, что они либо такие хилые, либо оттягивают во времени необходимость принятия решения. Ведь это Лукашенко, для него ничего не значит, что его не поздравили, хотя на дипломатическом языке непоздравление – это непризнание выборов. В этой ситуации он молится на Москву и надеется, что Путин его спасет.

Сейчас, с моей точки зрения, ситуация уже не контролируется Лукашенко. Ситуацию уже ведет Путин. И я это вижу по методике работы. Жестокость, которую вы видите на экране, не присуща белорусу. Белорус – это европеец, я их знаю и видел в работе. Белорусы – уважительные к закону люди, спокойные, рассудительные. А когда я вижу шум, крик, надрыв – это типичный кремлевский подход, что еще больше будет накалять ситуацию. И процесс, когда представители регулярных войск переходят на сторону восставших, будет увеличиваться.

Если протесты продержатся еще несколько дней, Лукашенко там не будет. И сейчас очень важно, чтобы из Европы прозвучало: в Беларуси должно быть сформировано переходное правительство. Параллельно – санкции. Также очень важно, чтобы свое слово сказал Киев, а не был таким вялым. Вспомните Грузию 2008 года. Даже там позиция Украины сыграла колоссальную роль. Миру надо прийти и смотреть реальными глазами на ход событий. Цель Путина – восстановление имперской России. Для меня события в Беларуси – это лакмусовая бумажка. Путин не остановится. Он зажжет что угодно. Вот увидите, следующая стадия – на улицах Минска появятся бронетранспортеры. Если они не помогут, появятся танки. Путин пойдет на все, ему нужен немощный президент Лукашенко. А дальше будут Балтийские страны».

Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения:

«Массовой революции в Беларуси я не вижу. Действительно, есть активная часть общества, которая выходит на улицу, даже «коктейли Молотова» были. Но нет массовости. Чтобы подавить немассовый протест, силовиков у Лукашенко хватит. Если бы вышел миллион – шансов у Лукашенко не было бы.

Сегодняшний протест в Беларуси шансов на успех не имеет. Светлана Тихановская выехала в Литву, и начинается забастовка на предприятиях. Вспышки протестов будут продолжаться, но они перейдут в другую плоскость. И для Лукашенко не будет большой угрозы, когда на улицах будет спокойно, протест локализуется по отдельным предприятиям, где все будет зависеть от искусства переговоров. Возможно, сейчас будет такой сценарий: ЕС будет выдавать глубокую обеспокоенность, лидеры «оппозиции» выехали в ЕС, а Лукашенко переломит всех через колено и останется.

Украину и Беларусь, а тем более Революцию Достоинства и те протесты, которые происходят в Минске, я бы вообще не сравнивал. Демократическое и гражданское общество, политическая культура, школа организованных и неорганизованных протестов в Украине формировались 30 лет. Можно сказать, что мы молодая политическая нация, в отличие от Беларуси, где, к сожалению, нет национальной идеи. Да, действительно, протесты, которые там сейчас происходят, имеют одну идею – всем надоел Лукашенко, особенно молодежи, которая не понимает, почему они должны тратить свои годы и жизни, чтобы терпеть неадекватную ситуации в стране. С другой стороны, возможно, я скажу циничную вещь, но белорусы сами создали эту систему. Говорить, что это Лукашенко виноват, а все остальные белорусы являются жертвами, неправильно. Белорусы терпели Лукашенко 26 лет. Настоящих выборов в Беларуси не было. Но каждый раз белорусы убеждали себя, что у них есть чистые улицы, хороший асфальт, порядок, а не то что в Украине, постоянный бардак.

Я думал, Лукашенко будет более скромным, хотя бы 60% себе на выборах объявит… Но 80% – это стандартная для него цифра. После этого начинаются протесты, сейчас – забастовка. Это значит, что после пандемического экономического кризиса в Беларуси наступит реальный экономический кризис. Причем, в отличие от реального рыночного капитализма в зачаточном состоянии в Украине, в Беларуси экономика искусственная – это квазигосударственный капитализм, социализм, плановая экономика. Если в такой экономике начинается забастовка – будет катастрофа.

Кому это может быть выгодно? Беларусь движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко. Такая ситуация выгодна исключительно России. Для Путина не было бы выгодно вводить войска в Беларусь. Он до сих пор говорит, что и в Украину войска не вводил. Думаю, лучший вариант для Путина – когда Лукашенко будет вынужден его попросить об экономической помощи. Ослабленная Беларусь со слабым диктатором – это идеальный сценарий для России, особенно, когда начнет заваливаться экономика. И здесь Путин может предложить свою помощь. Россияне могут сказать: мы вас берем под крыло, берем на себя социальные выплаты, компенсации экономического кризиса и забираем себе ваши предприятия. То есть будут реформы под российским диктатом. И такой сценарий мне кажется сейчас наиболее вероятным.

Украине это невыгодно. Даже Лукашенко для нас лучше, потому что мы понимаем, что следующий шаг – это Беларусь под Россией. Как только Беларусь станет слабой, Россия ее захватывает. В геополитической конструкции Украины Беларусь должна быть демократической, развитой, успешной и мощной державой, которая будет членом Балто-Черноморского союза».

Евгений Магда, директор Института мировой политики:

«Чтобы перерасти в настоящую революцию, у белорусских протестов должен появиться лидер. Мы видим, что Светлана Тихановская таким лидером уже не будет. Трудно управлять революцией из-за рубежа. По мне, так сразу после закрытия участков для голосования она устранилась от протестной активности. В Украине были убеждения, что она была кандидатом надежд. Но, на мой взгляд, эти надежды закончились крахом после закрытия участков голосования, подчеркиваю, независимо от результатов.

Отсутствие лидера протестов не только делает невозможным, чтобы он стал жертвой репрессий, но и позволяет Лукашенко в условных переговорах с западными дипломатами сказать: «Я не вижу, с кем я должен договариваться». То есть он же не может договариваться с тысячами своих сограждан, протестующих. Фактически протестами руководят администраторы анонимных телеграм-каналов. Это новое слово в протестной активности, во всяком случае для Украины точно.

Силовики изначально действовали так, чтобы, с одной стороны, лишить всех даже надежды на то, что может быть иначе, что может быть какой-то процесс мирного поиска решения. На самом деле найти возможности для диалога было возможно. Но Лукашенко сделал выбор в том, чтобы доказать, что он способен подавить любые выступления. Видимо, в его понимании это единственно правильный шаг. Но надо понимать, что устают обе стороны. Это объективная реальность. Человеческий ресурс у власти тоже не бесконечен. С другой стороны, у Лукашенко есть определенный опыт противостояния таким протестам – та самая Площадь 2010 года. Тогда он имел своеобразный блицкриг, сейчас игра затяжная. Но, думаю, он понимает, что чем дольше это продолжается, тем его позиции будут больше сдвинуты и тем больше шансов, что его победа будет пирровой.

Российский интерес в слабом Лукашенко – это понятно. Беларусь находится в сфере плотного российского влияния на общественно-политическую и информационную жизнь, экономику, там активно работает Россотрудничество, российские медиа являются наиболее популярными в Беларуси. То есть это процесс достаточно разветвленный, и надо понимать, что подавляющее большинство белорусов не считают россиян врагами. Поэтому я очень скептически отношусь к перспективе выдачи кого-то из «вагнеровцев» Украине. Интерес России – Беларусь на коротком поводке.

В Украине белорусские протесты воспринимаются в первую очередь эмоционально через понятную эмпатию. Заметьте, что это эмоциональное отношение свойственно как участникам Майдана, так и противникам. И это достаточно четко заметно. Но мы забываем, что у нас чуть больше $5 млрд был товарооборот в 2019 году. Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Украины. Понятно, что в этом году он будет меньше из-за Covid-19, но нам надо извлекать из этого простой урок. Когда такая ситуация происходит на границе нашего государства, нужно действовать более четко. Если Владимир Зеленский пытался солидаризироваться своим заявлением с президентами Литвы и Польши, а министры иностранных дел «Люблинского треугольника» выступили с совместным заявлением, то, например, в Верховной Раде я не прогнозирую способности принять консолидированное заявление.

Нам надо выкристаллизовывать свои интересы в отношении Беларуси, чтобы иметь основания с ней продолжать диалог. Мы уже видим, что Украина не станет приветствовать Лукашенко с победой. Это нормы международного этикета, но это не догма. На самом деле нет ничего более постоянного, чем временное. Если после уже упомянутой мной Площади пошла речь о возвращении американского посла, об ослаблении визового режима для Беларуси с ЕС, это означает, что все равно принципы так называемой realpolitik работают».

Джерело: Сегодня





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