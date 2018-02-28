Лукаш и Клюева исключили из санкционного списка Евросоюза

Сергей Клюев и Елена Лукаш

Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Как удалось выяснить журналисту, послы приняли решение продолжить санкции как против самого Януковича, так и против 12 его ближайших соратников, однако Клюев и Лукаш были исключены из этого списка.

Сейчас ожидается, что решение о продлении санкций против ближайшего окружения экс-президента Януковича подтвердят министры. Планируется, что оно будет утверждено 5 марта.

Ранее уже сообщалось, что Лукаш и Клюева планируют исключить из санкционного списка. Позже появилось решение Европейского суда, который признал последнюю волну санкций против Сергея Клюева незаконной.

В списке остались сам Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший руководитель МВД Виталий Захарченко, генпрокурор Виктор Пшонка с сыном, глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник и ряд других деятелей времен президентства Януковича, входивших в число его ближайших соратников.

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