Лучшие футбольные клубы Европы по доходам: «Зенит», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», отчёт Deloitte

Консалтинговая компания Deloitte ежегодно публикует отчёт Football Money League, в котором представлены финансовые показатели и результаты самых прибыльных клубов европейского футбола. В этот раз он особо интересен из-за двух моментов: 1) в нём учитывается влияние пандемии коронавируса; 2) на 15-м месте расположился «Зенит» с самым большим скачком дохода.

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При составлении рейтинга компания учитывает возможность клубов зарабатывать: сюда включаются доходы от матч-дэев вместе с продажей билетов и «корпоративным гостеприимством», телетрансляций и коммерческих источников (например, спонсорство, мерчендайзинг, экскурсии по стадиону и др.). Вся эта информация берётся из годовых финансовых отчётов, которые получаются непосредственно от клубов. Обычно период отчётного года в большинстве стран определяется промежутком от начала сезона до конца (май-июнь), что в реалиях некоронавирусного времени позволяет компании ежегодно смотреть статистику по клубам в динамике. В 2020 пандемия внесла некоторые коррективы, поэтому Deloitte столкнулся с некоторыми трудностями.

– Доходы от телевещателей. Например, в Бундеслиге (сезон закончился в июне 2020 года) учли большинство внутренних распределений доходов от телетрансляций в своей финансовой отчетности по примеру прошлого года. Другие клубы, завершившие сезон позже (например, Премьер-лига, Серия А и Ла Лига), будут признавать доходы от телеправ сезона-2019/20 в течение двух финансовых лет за вычетом каких-либо скидок – это значит, что только в нынешнем отчёте Deloitte указана только часть полученных клубами денег.

– Доходы от матч-дэй. Во многих странах болельщики вернулись на трибуны уже в новом сезоне.

– Доходы от коммерческих контрактов. Тут всё сильно варьируется, указано в отчёте: из-за пандемии многие клубы потеряли спонсоров и партнёров, а некоторые индивидуально смогли договориться с ними о сотрудничестве, что также создаёт сильные разрывы.

Но при этом состав рейтинга почти остался неизменным – в него попали 18 из 20 клубов, которые присутствовали и прошлогоднем отчёте. Два новичка – «Зенит» и «Айнтрахт».

Общие данные:

💰В общем по итогам сезона-2019/20 клубы заработали €8,2 млрд, что на 12% меньше по сравнению с прошлым (€9,3 млрд). Падение по большей части обосновано снижением доходов от телетрансляций на 23% (€937 млн) – на это повлияла отсрочка по выплатам и скидки от вещателей (об этом мы писали выше). На 17% (€257 млн) по сравнению с прошлым сезоном упали доходы от матчей, при этом по коммерческой статье есть небольшой, но удивительный для нынешних реалий прирост до 3% (€105 млн).

💰Только два клуба показали рост доходов (в местной валюте) по сравнению с прошлым сезоном – «Зенит» и «Эвертон». У семерых – наблюдается падение менее чем на 10%, десять потеряли около 11-20%, а один – более чем на 20%.

💰 Доход «ПСЖ» и «Лиона» в среднем снизился на 16% из-за досрочного завершения сезона и последующей отсрочки выплат за трансляции матчей Лиги чемпионов обоих клубов. Падение могло быть и сильнее, если бы федерация футбола Франции не обеспечила командам лиги обещанные правительством займы.

💰Клубы Бундеслиги («Бавария», «Боруссия» и «Айнтрахт») наименее пострадали среди клубов лиг «большой пятёрки», потому что они завершили сезон в аккурат, когда заканчивается финансовый год, а потери в основном были по статье доходов от матчей. Так, «Бавария», например, потеряла всего 3%, а «Боруссия» – 2%. Больше всего досталось «Шальке» – падение их доходов по сравнению с прошлым сезоном компания оценила в 31% (€102 млн).

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💰 «Барселона» – на первом месте, но пандемия их сильно потрепала. Их доходы упали на €125,7 млн, больше только у «МЮ» (€131,1): клуб публично заявлял, что, если бы не пандемия, выручка была бы на €174 млн больше.

«Барса» сильно просела по всем статьям: матч-дэй – снижение на 20% (€31,9 млн), телеправа – минус 17% (€49,6 млн), коммерция – минус 11% (€44,2 млн). Но не стоит забывать, что в случае с каталанским клубом сказалась не только пандемия – по их финансам ещё сильно ударила вся эпопея с президентом Жозепу Бартомеу, которому в итоге объявили вотум недоверия. Вряд ли его будут вспоминать добрым словом: уходя, он оставил за собой огромный долг в миллиард евро.

Если сравнивать положение «Барсы» по итогам сезона-2019/20 с сезоном-2018/19, то ситуация кажется очень печальной: тогда клуб заработал €840,8 млн с рекордными доходами по статье проведения матчей (€159,2 млн) и коммерции (€383,5 млн).

💰На втором месте, как и в отчёте за прошлый сезон расположился «Реал» – только в этот раз отрыв «Барсы» не €83,5 млн, а всего €200 тысяч. Как пишет Deloitte, такой «близости» в истории Fotball Money League ещё никогда не было. Оно и понятно: «Реал» просел гораздо меньше своего главного соперника – доходы упали на 6% (€42,4 млн). Больше всего мадридский клуб потерял по статье матч-дэй (€36,6 млн), а вот коммерческая выручка, наоборот, выросла на 8% (€28,1 млн) – всё благодаря продлению партнёрского соглашения с adidas до 2028 года и хорошими показателями в мерчендайзинге.

По прогнозам клуба, что в 2021 году их потери будут куда более ощутимыми и составят около €300 млн. Ну, зато есть прогресс в реконструкции «Сантьяго Бернабеу»!

💰 «Бавария», расположившаяся на третьем месте рейтинга, среди клубов первой десятки наименее пострадала от пандемии – доходы немцев упали всего на 4% (€26 млн). Перед сезоном-2020/21 они расширили партнёрские отношения с рядом спонсоров, в том числе с Siemens и Audi, а также провели «виртуальное» летнее турне, что принесло им прибыль. От общей выручки коммерческие доходы составляют 57%, что позволило им нивелировать потери от матч-дэй.

💰 «Манчестер Юнайтед», по итогам прошлого сезона занимавший третье место, в этом году опустился на строчку ниже – при этом у английского клуба самый сильный спад из двадцатки. Основная причина – трансляции и отсутствие Лиги чемпионов.

Но коммерция чуть-чуть подросла – на €5 млн, поэтому «МЮ» по-прежнему в топе по этому показателю среди клубов Премьер-лиги с выручкой в €321,7 млн. Вообще инвестиции клуба в диджитал (мобильное приложение, электронная коммерция и MUTV) в последние годы стали ключевым фактором поддержания коммерческих доходов, обеспечивая при этом сильную платформу для будущего роста.

💰 «Ливерпуль» впервые с сезона-2001/02 попал в пятёрку рейтинга, хотя доходы по сравнению с прошлым годом (седьмое место) просели на 8% или же на €46,1 млн. Подняться на две строчки клубу помогли успехи на поле – это очень важный фактор для финансовых успехов. Ещё один момент – движение в сторону цифровой модели, позволяющей зарабатывать в диджитале.

💰 «Манчестер Сити» – шестой, но, как отметил директор Deloitte Тим Бридж, положение манчестерского клуба могло быть иным, если бы не перенос ЛЧ: всё дело в том, что «Ливерпуль» сыграл свои матчи в 1/8 в одном финансовом году, а «МС» – в двух.

В плане коммерции у них всё хорошо: рост доходов в значительной степени обусловлен новым соглашением клуба с Puma, долгосрочным соглашением, предусматривающим постепенное изменение выручки от предыдущей сделки с Nike, а также началом соглашения Marathonbet.

💰А вот у «ПСЖ», несмотря на новое спонсорское соглашение с Accor и продление контракта с Nike, коммерческий доход снизился на 18% (€64,8 млн): всё потому, что выплаты за выступление в ЛЧ клуб получит в следующем финансовом году, а у «большого» контракта с Катарским Управлением туризма истёк срок действия.

Помимо этого, французский клуб много потерял на досрочном завершении чемпионата: во-первых, каждый отменённый матч стоил им порядка €13 тыс, во-вторых, возврат стоимости абонементов владельцам обошёлся «ПСЖ» в €35 тыс.

💰 «Ювентус» больше всех заработал на трансферах – €240,6 млн. При этом общее падение доходов оценивается в €61,8 млн.

💰Наименьшее падение доходов среди участников рейтинга ­– у «Боруссии» (€6 млн). На это повлияли новые коммерческие соглашения, а также полученные выплаты от вещателя и за матчи в Бундеслиге и в Лиге чемпионов (они вылетели из турнира до его приостановки).

💰У «Интера» сильно упали коммерческие доходы – на €56,7 млн, потому что, так уж совпало, что именно в этот непростой сезон у них закончились соглашения с рядом крупных партнёров на общую сумму €45 млн годовых. Клуб также решил выкупить у Nike права на мерчендайзинг большинства своих продуктов (кроме формы основной команды), чтобы иметь возможность напрямую управлять розничной и лицензионной деятельностью.

💰Доходы «Зенита» выросли аж на 29% (€56,1 млн) – это самый высокий показатель из двадцатки клубов. У российского клуба рост сразу по трём основным статьям: на €3,5 млн евро (+31%) выросла выручка от проведения матчей, от телетрансляций – до €46,7 млн (+211%!!! Хотя это всё ещё самый низкий доход от ТВ-прав в рейтинге, да и если учесть, что большая часть получена от УЕФА за Лигу чемпионов…), от коммерческих соглашений – до €175 млн (+14%, и это уже самый высокий показатель среди клубов второй десятки).

У «Зенита» 74% всех доходов в принципе благодаря коммерции (они единственные в топ-20 с таким показателем), но удивляться тут не стоит: может, мерч у них и продаётся хорошо, но основная часть идёт всё же от «Газпрома».

Всё это, конечно, здорово, если бы не одно «но»: «Зенит» – единственный клуб из рейтинга, чей отчёт заканчивается 31 декабря 2019 года, то есть не учитывает коронавирусную весну, которая так сильно подкосила мировой футбол. Дело в том, что европейские клубы отчитываются по сезону (мы писали об этом в самом начале), а российские – по календарному году. Отсюда и получается, что у всех в основном показатели падают, а «Зенит» небывалыми темпами рвётся наверх.

💰Ещё один клуб, который показал рост доходов, – «Эвертон». Несмотря на падение по статье матч-дэй и телетрансляций, англичане показали невероятный рост по коммерции – +€45 млн (104%, лучший показатель по всему рейтингу). Клуб продлил партнёрские соглашения с Umbro и Fanatics, заключил договор о титульном спонсорстве c Cazoo, но по больше части такой скачок обусловлен получением одноразовой выплаты от компании Алишера Усманова USM, выкупившей права на переименование стадиона.

По оценке Deloitte, клубы к концу этого сезона потеряют порядка €2 млрд, в основном из-за сохраняющейся невозможности всецело зарабатывать на проведении матчей. В любом случае, следующий отчёт компании будет ещё интереснее, чем нынешний – так в ещё большей мере будут учтены потери от коронавируса. Хотя, как утверждается в документе, полностью оценить их нельзя – настолько они масштабны и долговременны.

С полной версией отчёта можно ознакомиться здесь.

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