Лучше, но хуже. Жизнь украинцев после Майдана

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В последнее время все чаще можно слышать заявления чиновников и околовластных экспертов о том, что жизнь в Украине после Майдана стала намного лучше, и благосостояние населения неустанно растет. Некоторые оптимисты даже говорят о том, что им посчастливилось наблюдать очереди за такими товарами как устрицы, красная и черная икра, а также дорогими туристическими путевками.

Вот вице-премьер-министр Павел Розенко, курирующий в правительстве вопросы социальной политики заявляет, что лично он в динамике наблюдает положительный процесс: «Что бы ни говорили сторонники секты «все пропало», но тем не менее, рабочие места новые создаются, в интернете ходит информация, что открываются новые заводы, 8-10 тысяч там ставят людям минимальную заработную плату, но у работодателей есть проблема набора кадров, потому что за 10 тысяч люди работать не хотят».

Розенко считает, что кроме работы и зарплаты людей должно мотивировать оставаться в Украине ощущение того, что после Майдана жизнь в Украине меняется в лучшую сторону: «Все-таки идеи, которые пропагандировались тогда, в 13-14 годах, они начинают реализовываться. Что бы ни говорили, но тогда Соглашение об ассоциации с Европейским союзом подписали, безвизовый режим мы получили. Мы фактически на сегодняшний день преодолели проблемы с обвалом гривны. Хоть и есть небольшие колебания, но на протяжении последних двух лет все-таки гривна более-менее стабильна. То же самое и в ценовой политике».

Вице-премьер считает, что именно эти сигналы, которые показывают украинцам, что реформы в стране продолжаются, должны удерживать людей в Украине.

Давайте разберемся, действительно ли улучшилась жизнь в Украине после смены власти, и каково это — «жить по-новому»?

Экономика «по-новому»

Если бы ситуация менялась к лучшему, отмечает экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, мы должны были бы видеть экономический рост, и на фоне этого экономического роста мы видели бы улучшение жизни населения. Но что мы видим по факту?

«После того, когда экономика страны в 2014-15 гг. упала более чем на 15%, и после того, когда она отвоевала чуть больше 2% в позапрошлом году, около того же в прошлом году, и, возможно, отвоюет при самом неплохом раскладе 3% в этом году, мы при таких вялотекущих реформах, всё равно будем находиться по результату даже этого года ниже уровня 2013 года, с которого началось падение. И мы будем ниже как минимум на 10 процентных пунктов. Кроме падения экономики и слабого роста, плохо так же то, как именно распределяется рост ВВП. Это проблема, которая активно обсуждалась во время последнего Давоского экономического форума, когда говорили о инклюзивности роста. Кристин Лагард в своём выступлении сказала, что проблема не даже не столько в том, что экономика слабо растёт, проблема в том, кто пользуется этим ростом. И она говорила о том, что в ведущих экономиках мира незначительное количество населения пользуется результатами этого роста, когда основная часть населения не получает такого улучшения, которое соответствовало бы таким темпам экономического роста. В прошлом году мировая экономика выросла на 3,5%. То есть, это больше, чем наш, украинский рост в прошлом году. Что же говорить по поводу Украины, где явно задействована олигархическая модель, когда мало того, что рост очень слабый на протяжении 2016 и 2017 годов и слабый будет на протяжении 2018 года, но результат медленного роста точно не все используют. Это тоже колоссальная проблема для Украины», — сказал Устенко.

Если вице-премьер по социальной политике верит в то, что украинцы стали жить лучше, Устенко советует обратить внимание на покупательную способность заработной платы.

«Во-первых, гривна потеряла более чем две трети своей стоимости за период с начала 2014 года. Во-вторых, даже если базироваться только на статистике украинского Госкомстата, стоимость потребительской корзины выросла в более чем 2 раза. И только прошлый год добавил в потребительскую корзину почти 15%. Фактически, то количество товара или те товары, которые можно было купить в начале 2014 года за 100 гривен, в начале 2018 года за те же товары надо выложить почти 250! И они рассказывают, что жизнь улучшилась?» — возмущен экономист.

По его мнению, все было бы еще гораздо хуже в социальной сфере, если бы к большому несчастью (если думать об экономическом росте), но к большому счастью (для украинского политического класса), украинцы не стали массово выезжать из страны и через эти «миграционные шлюзы» выводить свои проблемы и сбрасывать свое социальное недовольство

«И поэтому в Украине не было каких-то серьезных социальных потрясений. Но этот год – тоже год колоссальных вызовов. Мы входим в пик политического цикла, и большая часть украинского политического класса будет пытаться вести абсолютно популистскую политику, в том числе и связанную с экономикой. При всем при этом не желая создавать институционные основы, которые могли бы послужить изменению ситуации к лучшему. И вся их борьба с антикоррупционным судом просто дополнительно это показывает. Поэтому у меня большие сомнения, что мы стали жить лучше», — подчеркнул Устенко.

Социологический срез

Социолог, научный сотрудник отдела экономической социологии института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк считает, что те, кто говорит об улучшении жизни после Майдана, правы.

«На самом деле, для некоторых жителей Украины жизнь за последние годы очень сильно улучшилась. Например, заработная плата чиновников за последние пару лет выросла в разы и составляет десятки (а иногда и сотни) тысяч гривен. А богатства, опубликованные многими депутатами в е-декларациях, могут вызвать шок и зависть даже у их коллег и бизнесменов из самых богатых стран. То есть, действительно, материальное положение некоторых украинцев очень и очень улучшилось. Более того – продолжает расти. Но это касается очень незначительного числа наших сограждан», — поясняет Буткалюк.

Изменение цен после Майдана. Инфографика

Однако у большинства же жителей Украины за последние годы уровень жизни существенно снизился. Социологические опросы показывают, что большинство украинцев живут теперь в условиях хронической малообеспеченности, расходуя бОльшую часть своих средств на непритязательное текущее потребление.

«Так, по результатам опроса Института социологии в среднем только на питание и оплату жилищно-коммунальных услуг (в отопительный сезон) украинские семьи тратят 84% совокупного дохода семьи. Почти две трети (65%) украинских семей вынуждены тратить на удовлетворение этих первичных потребностей сегодня от 75% до 100% своего месячного семейного дохода. Да, за последние годы средняя зарплата в стране в национальной валюте выросла с 3480 грн. (2014 год) до 8777 грн. (декабрь 2017 г.). То есть, примерно в 2,5 раза. Однако если мы посмотрим на эти данные в долларовом эквиваленте (потому как у нас долларизированная экономика), то увидим, что средняя зарплата сегодня равняется примерно 315 долл.США, а, например, в 2013 году она составляла 400 долл.США», — сообщила социолог.

По ее словам, косвенным признаком массовой бедности является преобладание в обществе страхов ухудшения экономического положения над иными страхами.

«Так, например, когда украинцев спросили, чего, по их мнению, люди сегодня боятся больше всего, то максимальный выбор получили такие ответы, как «рост цен» (77%), «невыплата зарплат, пенсий» (63%) и «безработица (61%)». В то время как, например, такой вариант ответа, как «нападение внешнего врага», существенно отстал в указанном перечне (38%)», — пояснила Буткалюк.

Социолог допускает, что именно падение благосостояния граждан является ключевой причиной массового разочарования украинцев в реформах, а также в людях, которые их реализовывают.

«Так, например, недоверие к Верховной Раде за период 2014-2017 г. выросло с 65% до 84%, а к правительству – с 53% до 81%. По данным опроса 2016 года, всего 5,4% респондентов сказали, что они чувствуют себя «в выигрыше» от смены власти в 2014 году. В то время как «в проигрыше» себя чувствовуют в 10 раз больше опрошенных – 56,3%. Когда же жителей Украины спросили о том, как они оценивают жизнь своей семьи в разные периоды времени, то оказалось, что сегодняшнее время они оценивают наиболее негативно (в среднем в 3,8 балла из 10). Более позитивной была оценка респондентами жизни семьи 5 лет назад – в 6,2 балла. А наиболее позитивно украинцы оценили жизнь семьи в советское время – в 7,1 балл из 10 возможных», — подчеркнула Буткалюк.

Нельзя всех все время обманывать

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев констатирует, что судя по тому, что 80% населения не одобряет политику власти, как раз 80% и не видят этой позитивной динамики.

«Позитивная динамика, возможно, произошла в жизни господина Розенко (я не знаю, ест ли он черную икру или нет, но ему явно нужно подумать о диете, о здоровом питании). Не знаю, позволяют ли Чорноволу его гонорары есть черную икру, да это и не интересно. Но оды «жизни по-новому» поют те, кто уютно угнездился во власти и в так называемой клиентеле вокруг нее. Понятно, что некоторых людей, вроде Парасюка или Гаврилюка действительно социальный лифт стремительно вознес наверх. И небезызвестный депутат Береза, который клеймит агентуру Кремля, — это человек, который в течение 2014-го года стал долларовым миллионером, судя по количеству техники и земли в его хозяйстве. Кому война, а кому мать родна. Вот этим людям хорошо, и понятно, что они не только с пеной у рта, но и с чем-то более серьезным готовы свое положение защищать. Но судя по темпам бегства украинцев из страны, абсолютное, подавляющее большинство украинцев эту точку зрения не разделяют», — сказал Андрей Золотарев РИА Новости Украина.

Тем не менее существует мнение, и исходит оно в основном от представителей организаций, которые живут за счет грантов европейских доноров, что положительные изменения в Украине все же происходят, только средства массовой информации предпочитают их не замечать. И в этой среде уже подумывают о том, чтобы организовывать для украинских журналистов тренинги с целью обучить акул пера писать о положительных изменениях в стране после смены власти и об уверенной поступи реформ.

«Эти «грантоеды» длительное время замечали исключительно плохое и не видели то хорошее, что делала власть предыдущая. Но все познается в сравнении. Во внимании к инфраструктурным проектам столицы Виталию Кличко очень далеко до Попова, при котором все-таки было сделано куда больше для города. Именно при правительстве Азарова, при всем моем критическом отношении к его методам и так называемой «азаровщине», тем не менее львиная доля работы, в результате которой был получен безвиз, была сделана именно при Януковиче-Азарове», — считает Золотарев.

И в действиях нынешней власти есть вещи, которые заслуживают позитивной оценки, например та же децентрализация. Местное самоуправление получило больше возможностей, и в 2016, а особенно в 2017 году это ощутили во многих городах. Финансовая база местного самоуправления улучшилась в связи с децентрализацией. но это были цветочки, а впереди — ягодки: когда на местные бюджеты повесят социалку, окажется, что жизнь не так уж и хороша.

«Есть какие-то частности, но стратегически — люди стали жить хуже. Люди стали жить в более опасной, более криминализированной Украине, и, собственно, это отражается на их самочувствии. И телевизор здесь не победит холодильник — он может на какое-то время создать какую-то эйфорию, как в 2014 году, жизни по-новому, но нельзя всех все время обманывать», — заключил Золотарев.





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