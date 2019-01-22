Лучше на рыбалку: кто и почему не поедет в Давос — Mukola.net

Во вторник в швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум. Ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, проигнорировали это мероприятие. Россия будет представлена двумя министрами и главами компаний. Правда, Олег Дерипаска решил поехать на рыбалку на Байкал, а не в Альпы. ВЭФ перестал быть местом, где рулят судьбами мира, а стал похож на обычную конференцию с участием политиков, экспертов и бизнесменов.

Всемирный экономическом форум (ВЭФ) начнет работу в швейцарском Давосе во вторник, 22 января, и продлится до пятницы.

России на форуме посвящено две панельные дискуссии. На первой обсудят взаимоотношения между с Евросоюзом и США, военное и политическое взаимодействие на Ближнем Востоке, экономическую и политическую повестку в Евразии. Другая дискуссия носит название «Сохранение конкурентоспособности России». Среди вопросов – поддержка талантов, возможности по диверсификации промышленности и возможности городов как платформ глобального сотрудничества.

Делегацию РФ возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. На полях форума традиционно проходит министерская встреча во Всемирной торговой организации (ВТО), в которой он будет принимать участие и на этот раз.

Байкал лучше, чем Альпы

На предыдущем Давосе Орешкин заявлял, что Россия почти избавилась от нефтяной зависимости, нефтяные цены для нее не так важны, как 5–7 лет назад. А реальный вызов — демография, но справиться с ней помогут роботы, точнее, «цифровизация и автоматизация производства».

В этот раз он продолжит говорить о «цифре». Считается, что электронная коммерция, мобильная телефония и финансовые технологии станут главными темами сессии «Экономика России — шаг вперед» с его участием.

В составе делегации еще один член кабмина, министр энергетики Александр Новак. В Давосе он проведёт переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. «Планирую, и совместную панель планируем», — сообщил журналистам российский министр, отвечая на вопрос о переговорах с Фалихом.

Два министра – вот и весь чиновничий отряд на форуме от России. Совсем не густо. В прежние года даже после ухудшения отношений с западными странами Россия обычно делегировала на форум представительную делегацию во главе, как минимум с вице-премьером. В прошлом году это был Аркадий Дворкович, в 2017-м первый вице-премьер Игорь Шувалов. Сегодня оба они в правительстве не работают.

Президент Владимир Путин был в Давосе только однажды, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра. Премьер Дмитрий Медведев трижды посещал форум: в 2007 году как первый вице-премьер, в 2011 году как президент и в 2013 году как глава правительства.

Дворкович, кстати заявил в Давосе, что в России больше нет олигархов, влияющих на власть.

«Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — пояснял он Bloomberg.

Но Запад, похоже, не согласился с этим тезисом. Именно по причине близости к Кремлю и правительству на некоторых из «капитанов» отечественного бизнеса и на их активы были наложены западные санкции.

Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин попали в список Минфина США, и их сначала не позвали в Давос. Но Россия пригрозила вообще проигнорировать мероприятие, и организаторы сняли эмбарго. Тем более, что американской правительственной делегации на форуме не будет.

Но Олег Дерипаска накануне форума преподнес сюрприз. «Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал на своей странице в Instagram под фотографией зимнего озера.

Представители Дерипаски ранее сообщили «Газете.Ru», что не комментируют тему Давоса.

Деглобализация на завтрак

Российский бизнес тем не менее будет представлен в Давосе известными именами. Например, пресс-служба ВТБ подтвердила «Газете.Ru» поездку главы банковской группы Андрея Костина, «Он примет участие в форуме в этом году. В состав делегации ВТБ войдет 5 человек», — уточнили в банке.

В Сбербанке уточнили, что Герман Греф примет участие в деловом завтраке «Бизнес в (де)глобализированном мире» 24 января. Завтрак организован Сбербанком в отеле Belvedere. Тема завтрака – последствия 4-й промышленной революции. Подобные мероприятия «Сбер» практикует и на других «слетах» – например, на Петербургском экономическом форуме.

«С одной стороны, всё больше компаний-лидеров трансформируются в экосистемы. Синергия от развития сервисов экосистемы может быть больше, чем выгода от международной экспансии. В быстро меняющемся мире бизнесу приходится жёстко расставлять приоритеты», — поясняют тему организаторы завтрака. С другой стороны, деглобализация на государственном уровне значительно увеличила издержки и риски международного присутствия. Какую стратегию развития выбрать в таких условиях, непонятно.

Кроме того, Сбербанк организует сессию, посвященную киберпреступности и вечерний прием для участников форума.

Источник, близкий к фонду «Сколково», сообщил «Газете.Ru», что Виктор Вексельберг, сопредседатель совета фонда и основной владелец «Реновы», будет работать в Давосе с 22 по 25 января.

«Как обычно, будет много двусторонних встреч, но на сессиях ВЭФ выступать не планирует. Он, вероятно, выступит на одной или двух сессиях в Русском доме», — сказал источник.

Один из наиболее интересных сюжетов для переговоров — с руководством ВЭФ о партнёрстве фонда «Сколково» с Центром по подготовке к четвёртой промышленной революции, созданном год назад под эгидой ВЭФ и действующим через свои представительства уже в четырёх странах (США, Китай, Индия, Япония), добавил источник.

Помимо Грефа, Костина, Вексельберга на форум едет владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и другие представители крупного бизнеса.

Президенты ушли в отказ

В этом году в Швейцарию приедет крайне мало западных лидеров. Из-за «шатдауна» не поедет американская официальная делегация во главе с президентом Дональдом Трампом. Некоторые наблюдатели отмечали в этой связи, что отказ Трампа повлиял на решение Путина не ехать в Швейцарию. Не будет там и китайского председателя Си Цзиньпина.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу британского правительства, премьер-министр страны Тереза Мэй приняла решение не ехать на экономический форум в Давосе, а сфокусироваться на решении вопросов, связанных с Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не едет. Елисейский дворец объяснил это плотным графиком главы государства, хотя больше правдоподобия вызывает проблема протестов «желтых жилетов» и общенациональные дебаты по работе государственных институтов власти.

Из западных лидеров в форуме будет участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель. У нее отдельная сессия, которую будет модерировать глава ВЭФ Клаус Шваб.

Впрочем, многие сегодня воспринимают Меркель не иначе как «хромую утку», ведь она объявила, что нынешний срок во главе правительства будет для нее последним, а руководящий пост в партии она уже сдала.

Стоит подчеркнуть, что уже не первый год статус Давосского форума, считавшегося ранее местом, где формируется глобальная повестка, снижается. Он остается одним из важнейших и авторитетнейших мероприятий подобного рода, но и только.

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