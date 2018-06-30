«Ложь»: новое шоу о деньгах, азарте и мировой экономике

Зрителям предлагают стать миллионерами или потерять все, сделав ставки из собственного кошелька — разумеется, в форме игры. Премьера называется «Ложь», намекая на иллюзию экономики как таковой

Фото: Пресс-служба

В Москве запускают интерактивное шоу о деньгах. «Ложь» — это адаптация формата немецкого документального театра Rimini Protokoll. Название спектакля — непереводимый каламбур, английское слово lies, то есть «ложь», написанное не буквами, а знаками: £¥€$ — фунт, иена, евро, доллар.

Зал обставлен как казино. Зрители садятся по семь человек. С этого момента они игроки, а каждый из дюжины столов под управлением крупье — автономная экономическая система той или иной страны.

Федор Елютин импресарио проекта

Елютину не впервой адаптировать smart-жанры европейского документального театра: в Москве у него своя стабильная аудитория, которая любит не сидеть в кресле, глядя на сцену, а активно участвовать в происходящем. На «Ложь» явно пойдет новый зритель — это же деньги! Своими впечатлениями делится предприниматель Игорь:

Резюмируем: стоит идти, если вы азартны и не боитесь шоу, в которых нужно участвовать. За возможность показать, сколько у вас в кошельке, нужно будет заплатить — билеты по 3500 рублей.





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