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Лондонский суд закончил рассмотрение слушания по долгу Украины перед Россией

Экономика Украины 12 Дек 2019
Лондонский суд закончил рассмотрение слушания по долгу Украины перед Россией
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Москва, 12 декабря — «Вести.Экономика». Верховный суд Великобритании 12 декабря закончил слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд и удалился для принятия решения.

Как сообщило РИА «Новости», итоговое постановление суда будет принято позже.

В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.

«Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», — сообщил юрист, представляющий в суде интересы российской стороны.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.

Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре.

Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.

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