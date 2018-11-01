Лондон заставит Москву заплатить за все

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил, что Россия «заплатит очень высокую цену», если не изменит свое поведение. Такое заявление Хант сделал, выступая 31 октября в исследовательском институте Policy Exchange. По словам главы британского МИД, после развала СССР Запад мечтал выстроить с Россией новые отношения, но затем она начала нарушать международные правила, за это ей придется поплатиться.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 — в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — заявил Хант.

В числе «прегрешений» России Хант назвал «вторжение в Грузию», хотя в докладе международной комиссии Хайди Тальявини от 2009 года признается, что боевые действия начала сама Грузия, пусть этому «во многом способствовали вызывающие действия России». Напомним, что и санкций против Москвы тогда не последовало. Теперь же Хант задним числом записал эти события в «агрессию России», как и добровольное присоединение Крыма к РФ.

Особого упоминания удостоились вездесущие «российские хакеры». Хант в последние месяцы не только обвинял Москву в кибератаках, но и пообещал подготовить контрудар. Никаких уточнений на запрос российского посольства после этого заявления не последовало, а британский МИД ограничился тем, что посоветовал воспринимать эту информацию, как «проявление свободы слова».

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«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока», — угрожающее продолжил британский министр.

Любопытно, что сначала Хант оговорился и вместо России назвал Китай, а затем под смех присутствующих поправился и извинился перед китайскими коллегами, присутствовавшими в зале. Но, похоже, что этот как раз тот случай, когда оговорка «по Фрейду».

После инцидента в Солсбери, который произошел в марте, Великобритания возглавила условный антироссийский фронт на Западе, превзойдя по накалу своих заявлений даже США. Тот же Хант уже обещал, что Москва «дорого заплатит» за свои проступки, собирался покончить «с сетью агентов ГРУ» в Великобритании и регулярно призывает другие страны вводить все новые санкции против России, чтобы обновить «красную черту» для Кремля.

Не совсем ясно, что именно Хант подразумевает под «очень высокой ценой», которую придется заплатить России, если она откажется «исправиться». Если учесть то, в каком состоянии находятся отношения между Россией и Западом, а также объем уже введенных санкций, речь должна идти о совсем уже радикальных мерах вроде эмбарго на поставки энергоресурсов из России или прямого военного столкновения. Но европейские страны на континенте вряд ли обрадуются любому из этих вариантов, которые менее болезненны для островных британцев, получающих газ в основном из Норвегии.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что обострением антироссийской риторики Лондон пытается сгладить эффект от Brexit и закрепиться в роли главного защитника Европы от «плохих русских».

— Эти заявления нужно рассматриваться в контексте единой внешнеполитической линии Запада в отношении России. Они пытаются оказывать давление на нашу страну, а для этого нужно, с одной стороны, постоянно придумывать новые поводы, а с другой — вспоминать те якобы прегрешения, которые Россия совершала против Европы и США. Великобритания, как давний и последовательный критик нашей страны во всех сферах, сейчас пытается перехватить пальму первенства в информационной кампании против нашей страны.

«СП»: — Зачем им это нужно?

— Это позволяет властям Великобритания сместить фокус общественного внимания с внутренних экономических, социальных и политических проблем. В консервативной партии есть очень большое недовольство политикой, которую проводит Тереза Мэй. Часть британских тори вообще хотят, чтобы после официального Brexit она потеряла пост премьер-министра.

Кроме того, это помогает им продемонстрировать европейскую солидарность и заботу о европейских ценностях и будущем демократии в глазах своих коллег, крайне недовольных тем, что эта страна уже в следующем году должна будет покинуть Евросоюз. Антироссийская риторика позволяет Британии показать: она хоть и выходит из ЕС, но остается очень важным игроком в политической плоскости и готова брать на себя лидирующую роль по борьбе с русскими и вообще быть главными радетелями о безопасности Европы и глобального Запада. Русофобия помогает Великобритании сохранить свое место в общеевропейской политике.

Фразы о том, что России придется заплатить высокую цену — это показатель того, что антироссийский консенсус, который сложился на Западе и в Великобритании в частности, является очень сильными и на долгое время останется главным императивом внешней политики Великобритании и США. Одна из их главных задач — усиление давления на нашу страну, попытки ограничивать ее растущее влияние в разных регионах мира, срыв ее энергетических, транспортно-логистических и инвестиционных проектов.

«СП»: — Может ли Великобритания попытаться еще больше радикализировать антироссийскую политику Европы, например, призвать к энергетическому эмбарго?

— Великобритания, конечно, может предлагать разные способы уменьшения влияния России на Европу. Но проблема Лондона в том, что Британия не имеет никаких рычагов давления на ту же Германию или даже Италию, кроме своего крикливого голоса.

Германия в случае с «Северным потоком-2» противостоит даже давлению США, которые очень хотят, чтобы этот проект не был реализован и предлагают альтернативу в виде своих поставок сжиженного газа. Но Берлин неизменно отвечает, что это нецелесообразно и не соответствует немецким энергетическим интересам. Если уж Штатам не удалось добиться сворачивания кооперации Европы и России в энергетической сфере, то уж Великобритания тем более сделать этого не сможет.

Хотя, безусловно, Британия будет одной из первых придумывать всевозможные поводы, чтобы наказать Россию. Мы прекрасно видели это на примере дела Скрипалей, к санкциям за которое автоматически присоединились и солидаризировались страны Европы и США. Но как только речь заходит об экономике и конкретных цифрах, любая европейская страна, не только Германия, начинает заявлять о том, что такого рода шаги будут наносить ущерб самим этим государствам и их населению. Вряд ли у Великобритании получится спровоцировать такую жесткую позицию ЕС в энергетической сфере. Предложения могут звучать, но вряд ли они будут реализованы на практике.

Тем более что Великобритания вскоре вообще перестанет быть частью Евросоюза. Доносить свою точку зрения и убеждать коллег, находясь вне европейских институтов, будет намного сложнее. Именно поэтому Лондон пытается использовать последние месяцы, чтобы лоббировать антироссийскую линию и делать так, чтобы европейские страны следовали в фарватере, который задал Вашингтон.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что основные усилия в борьбе против России Великобритания сосредоточит на пропаганде.

— «Неправильное» поведение России, о котором говорит Хант, — это любое поведение, которое не ведет к пользе Запада. Возможности изменить свое поведение у нас практически нет. Есть только один путь — вернуться к политике Козырева. В противном случае — «мы ведем себя неправильно и должны быть наказаны». Причем они искренне в это верят. То, что у людей могут быть свои интересы, своя гордость, не рассматривается в принципе. Русские отравили Скрипаля и его кота, и все. На вопрос «почему и зачем», один американский эксперт в эфире американского канала ответил мне: «Потому что вы идиоты». Это уровень их логики.

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«СП»: — Какой может быть «высокая цена», о которой говорил Хант?

— У Запада есть три орудия — экономика, то есть санкции, пропаганда — создание массового гражданского неповиновения, и война. В войну Запада с Россией я не верю, потому что та же Великобритания, как и вся Европа сметется между делом, незаметно и для американцев, и для нас. Вряд ли они готовы воевать.

Остается экономика и пропаганда. По экономике уже бьют, но эффект не очень высокий. А пропаганда продолжается, и само выступление министра — ее часть. Но их пропаганда строится не на том, что у нас, например, проблемы с пенсионной реформой, а на том, что у нас свободы мало. Они не понимают, что нашему человеку их понимание свободы чуждо, потому что их понимание свободы — это свобода для крикливых политиков, от которых у нас устали еще в 90-е. Поэтому их пропаганда часто идет мимо.

Проблема не в том, что они пропагандируют, а в том, что создается поле нелюбви к России не только там, но и у нас. С этим нужно и можно бороться. На поле пропаганды они, конечно, профессиональней, у них опыта больше, но креатива больше у нас.

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