Лондон: У России осталось 20 лет до разгрома

Британский журнал The Economist в разделе «следующая война» опубликовал 16-страничный доклад о том, как новые западные технологии в ближайшем будущем сделают армию России и Китая легкой добычей Пентагона. Конечно, это не означает автоматического начала третьей мировой войны, правда, если Москва и Пекин не являются самоубийцами.

Отметим, что доклад появился чуть раньше послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в Большом Манеже 1 марта 2018 года. Впрочем, когда на Западе прошел первый шок от новых «русских ракет», Вашингтон ответил Москве: все равно мы сильнее. Более того, в Америке и в Европе стали появляться экспертные оценки по Станиславскому: «не верим».

Словом, версия «следующей войны», приведенная The Economist, по-прежнему актуальна для англосаксов. Ими, прежде всего, отмечается, что не за горами появление в США высокоэффективного ПРО, которое сведет на нет любое ядерное оружие России, в том числе и на крылатых носителях. По сроку речь идет о каких-то 10−15−20 годах. Правда, для этого придется учесть новые реалии и предпринять специальные шаги, о которых будет сказано в выводах.

Особенно радуются англичане перспективной разработке микро-дронов размером с насекомое, которые будут истреблять все живое в зданиях. Дескать, нужно будет только дать команду, и через пару часов останется лишь собрать трупы защитников. Грязную работу на себя возьмут роботы-убийцы, а солдатам западных войск даже не придется вступать в огневой контакт с бойцами противника. То есть, наконец-то, решится проблема так называемых «городских войн».

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Подробности о возможностях нового российского оружия

The Economist напоминает своим читателям, что РФ и КНР оспаривают роль США в качестве мирового жандарма. Журнал предупреждает: если такого жандарма не будет, то наступит международное беззаконие, типа «изнасилования Украины», которое произошло весной 2014 года.

Или взять Поднебесную. Пекин пытается установить контроль в Южно-Китайском море, возмущаются британцы, словно речь идет, как минимум, о Южно-Американском заливе в непосредственной близости от Сан-Франциско. Иначе говоря, и русские, и китайцы — «злостные мировые хулиганы».

The Economist пишет, что, несмотря на то, что с 1945 года США по факту не выиграли ни одной войны, тем не менее, у Америки совсем скоро появятся поистине «фаллических масштабов» инновационные системы уничтожения. Здесь под «фаллическим масштабом», видимо, надо понимать политическую и военную де-дисфункцию, то есть обретения бесспорной силы после отчаянного бессилия.

Если перевести английских прогнозистов на житейский язык, то вырисовывается интересная картинка: за подзатыльник однокласснику в школьной раздевалке дядя Сэм будет готов прострелить голову обидчику. А еще «шериф» силой вернет мужу-пьянице его законную жену, которая сбежала к любовнику. Ибо нарушается статус-кво, а также суверенитет рогоносца. Словом, случись мирный и добровольный уход русского Крыма от бандеровского «гуляй-поле» к России, скажем, в году этак в 2040-м, США не оставили бы камня на камне от РФ. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из доклада.

Ну а пока перед Вашингтоном стоят другие актуальные задачи — это, в первую очередь, истребление северокорейской «нации изгоев», даже если артиллерия Ким Чен Ына способна выпустить по Сеулу 10 000 снарядов в минуту. Несмотря на низкую уверенность в успехе такого удара, Пентагон должен быть готов выполнить приказ своего президента, считают англичане. По их мнению, пусть лучше это произойдет сегодня, чем завтра США получат ядерный удар по своей голове. Правда, невольно напрашивается вопрос, чего, собственно, бояться-то американцам, у которых вот-вот появится чудо-ПРО?

Вообще-то, подзабытая во время Олимпиады-2018 тема атомных бомб КНДР явно не дает покоя англосаксам, причем, настолько, что они уверены в неотвратимости масштабного удара ВМФ и ВВС США по Корейскому полуострову. Так или иначе, но эта страница, несмотря на возможные гигантские жертвы среди мирного населения, будет перевернута. Если не Трампом, то следующим президентом США, убежден The Economist .

«Даже если Китай выйдет из второй корейской войны „не победителем“, то все равно возобновится его, и России тоже, великодержавное соперничество с Западом, — размышляют авторы доклада о „следующей войне“. — Три десятилетия беспрецедентного экономического роста Китая настолько усилили вооруженные силы Поднебесной, что лидеры КНР считают, что пришло их время. …Руководители (России — авт.) готовы любой ценой доказать, что и они заслуживают уважения и места за столом». В то же время англичане считают, что за этот успех РФ заплатит истощением.

Под «Китаем — не победителем» во второй корейской войне, если она не дай бог состоится, понимается сдача на растерзание своего младшего брата. По большому счету, введя санкции против РФ, США сделала предупреждение именно КНР. В то же время и Лондон, и Вашингтон понимают, что Пекин будет жестоко оскорблен и унижен. Значит, тайное противостояние усилятся, в том числе и в экономической сфере.

По мнению The Economist, это произошло потому, что в конце 20-го и в начале 21-го веков Америка создала новый миропорядок, в рамках которого любая страна смогла воспользоваться технологическими благами глобализма, прав человека, демократией и верховенством международного закона. Не будь этого — не было бы и нынешней второй экономики. Но Китай и Россия злоупотребили американским доверием. Впрочем, хотя КНР и РФ обрели силу, тем не менее, избегают прямой конфронтации с Западом. Ибо войну они, несомненно, проиграют, уверены британцы.

Проблема для Запада заключается, однако, в том, что китайцы и русские научились применять мягкую силу в так называемой «серой зоне», то есть чуть ниже уровня риска боевой конфронтации. С другой стороны, и Америка опасается асимметричного ответа в рамках стратегии «анти-доступа», которые реализуются, как в РФ, так и в КНР. То есть, и Москва, и Пекин, говоря языком американских стратегов, создают на своих границах «территории отрицания», преодолеть которые войска альянса не смогут. Ибо в этих районах армии «ревизионистских держав» обладают несравнимо большей огневой мощью, чем экспедиционные силы НАТО.

Главная мысль британцев заключается в следующем: «Америка является главным бенефициаром международной системы. Её мягкая сила терпеливой и последовательной дипломатии, используемая последние тридцать лет, должна быть подкреплена более сильной армией, чтобы заставить Китай и Россию уважать мировой закон». Да, Америка сохраняет боевое доминирование, но очень быстро теряет преимущества в военных технологиях, которые долгое время вселяли в союзников уверенность и навевали на врагов страх. Значит, пришло время снова вернуть былой статус-кво, ну а далее либеральные идеи все равно возьмут вверх.

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Отметим, что The Economist в своем докладе опирается на идею глобального либерализма, которая сформировалась из неокантианства. Дескать, рано или поздно национальные государства вообще исчезнут, добровольно или принудительно подчинившись американским правилам и взяв за базис общения английский язык. То есть возникнет великая человеческая федерация со столицей в Вашингтоне, в котором будут сосредоточены лучшие интеллектуалы.

Более того, подспудные движения в этом направлении идут, поскольку мир уже более 70 лет живет без мировых войн, а english почти обязательно изучается как в русских, так и в китайских школах, не говоря о других странах. Значит, время работает на США и Британию.

Плохо, что этому идеальному миру, по мнению британцев, подло мешают нехорошие китайцы и русские. Если РФ и КНР и в будущем будут препятствовать движению цивилизации к светлому будущему, то западные союзники должны технологически объединиться, пожертвовав даже своим суверенитетами. Иначе, апокалиптически заявляет The Economist, завтра будет поздно: Москва и Пекин, превратят в пыль Соединенные Штаты и её союзников. Значит, у Америки нет иного выхода, кроме как сделать то же самое со своими врагами.

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