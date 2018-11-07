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Локомотивы General Electric завтра пройдут первые испытания на украинской железной дороге

Политика 07 Ноя 2018
Локомотивы General Electric завтра пройдут первые испытания на украинской железной дороге
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В четверг, 8 ноября, «Укрзализныця» начинает испытания на сети украинских железных дорог локомотива General Electric — ТЭ33АС «Тризуб»

Об этом глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут пробеговые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге», — написал Кравцов.

Кроме того, он уточнил, что «Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. «Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, ребята изучали особенности эксплуатации ТЭ33АС в Казахстане», — добавил он.

Напомним, в феврале Украина и американская компания General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит «Укрзализныце» до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется «Укрзализныце» в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

8 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что первые локомотивы от General Electric будут введены в эксплуатацию осенью.

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