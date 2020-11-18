Локдаун отменяется – на заседании Кабмина почти забыли о коронавирусе

Фото пресс-службы Кабмина

Министры ссорились с депутатами, а Хмельницкая ОГА досталась экс-ресторатору

На заседании правительства 18 ноября почти не упоминался COVID-19, зато Кабмин согласовал кадры и занялся пенсиями, туберкулезом и радиочастотами. Не были забыты и дороги.

Апокалипсис не сегодня

Открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль похвалился, что Верховная Рада «фактически поддержала» карантин выходного дня, и в который раз повторил мантру о консультации с эпидемиологами, инфекционистами. С какими именно, не уточнил, упомянув лишь исследования Германии, Франции, США. Целью карантина выходного дня назвал достижение плато в 12-15 тысяч случаев заражения в сутки. По его словам, так мы сможем разгрузить систему здравоохранения. Результат ожидается через 2-3 недели — или снижение заболеваемости, или апокалипсис.

Не забыл упреков в малом количестве тестов: «Бюджетный комитет парламента одобрил выделение 1 млрд грн из антиковидного фонда на закупку шести миллионов экспресс-тестов. Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи… Часто приводят в пример Словакию, которая провела всеобщее тестирование. Так вот, шесть миллионов (тестов) – это в 4 раза больше, чем было использовано в Словакии«.

Попутно 900 млн грн правительство направило в регионы на обеспечение больниц кислородом и не озвученную сумму на развертывание мобильных госпиталей «во всех регионах». Хотя премьер оговорился: «Будем надеяться, до этого не дойдет».

Можно быть щедрым, ведь накануне Верховная Рада одобрила выделить из госбюджета-2020 1,4 млрд грн на выплату зарплат шахтерам и около 8 млрд грн — подлатать антиковидный фонд.

Министр юстиции Денис Малюська выбил 1 млн 107 тыс. 500 грн на противоэпидемические мероприятия для педагогических и научно-педагогических сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины:

623,1 тыс. грн – для средств индивидуальной защиты (СИЗ);

484,2 тыс. грн – для закупки оборудования для дистанционного обучения.

Цифру в села и — в бронхи

На радостях Денис Шмыгаль уточнил цифровые антиковидные решения:

электронная запись на ПЦР-тест;

национальная система QR-кодов оповещения граждан, что они были в одном помещении с больными COVID-19;

усовершенствование контроля самоизоляции.

«Некоторые из этих решений мы первыми в мире применим«, — удовлетворенно заметил премьер.

Чтобы такие возможности дошли до отдаленнейших уголков страны, Кабмин принял ряд решений по радиочастотам. Например, некоторые полосы частот, отведенных для телесигнала, будут выведены, чтобы через них шел интернет-сигнал: «Это решение для того, чтобы ликвидировать цифровой разрыв, чтобы каждая школа, каждое село имели качественный интернет», — уточнил премьер.

Смартфоном по туберкулезу

Это, видимо, действительно вопрос жизни и смерти, ведь другим своим решением 18 ноября правительство дало отмашку, по сути, на ликвидацию системы профильных противотуберкулезных учреждений. Речь идет о распоряжении КМУ «Об утверждении плана мер по реализации Государственной стратегии развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению на 2020-2023 годы». Одно из ключевых положений документа — приоритет в амбулаторном лечении больных туберкулезом.

Как сказано в пояснительной записке: «Семейный врач (врач-педиатр) может обеспечить эффективное лечение туберкулеза при соблюдении мер инфекционного контроля и не требует выделения отдельного помещения«. Предполагается использовать цифровые технологии (видео-ДОТ, смарт-боксы, программные приложения для смартфонов), в районных поликлиниках появятся врачи-фтизиатры.

Правительство ожидает снижения уровня заболеваемости туберкулезом в Украине, поскольку нынешняя неэффективная система сменится эффективной.

Накопительная пенсионная система

Ключевым на заседании 18 ноября стал законопроект о введении накопительной пенсионной системы. Ему уделили основное внимание.

Проектом предлагается повысить для работодателей ставки ЕСВ на 7% (список №2) и на 15% (список №1) для сотрудников, трудящихся в особо опасных или вредных условиях, которые имеют право на льготную пенсию, а также для лиц, имеющих право на такую пенсию. Если сейчас работодатели компенсируют выплаты пенсий из госбюджета и не всегда аккуратно (за последние 10 лет задолженность составила почти 15 млрд грн), то теперь они просто будут платить повышенный ЕСВ, который покроет не только пенсии, но и услуги по их выплате и доставке. Эти деньги будут перечисляться ПФУ в негосударственные пенсионные фонды, которые выберет будущий пенсионер, и строго следить за их деятельностью. Участвовать в накопительной системе смогут сотрудники возрастом до 35 лет.

В правительстве ожидают прибыли в 19 млрд грн за три бюджетных периода (по расчетам Минсоцполитики), примерно 2-3 млрд грн в год (по словам премьера), новация охватит более 200 тыс. пенсионеров. «Этот компромисс является оптимальным для выхода из ситуации, он вводит социальную ответственность предприятий, — заметила министр соцполитики Марина Лазебная. — Некоторые предприятия теряют документацию и люди не могут подтвердить право на льготную пенсию«.

«Это ожидаемый проект. Люди получат собственные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться после выхода на пенсию, — подчеркнул премьер Денис Шмыгаль. — Расчеты до 2050 года показывают, что от этой системы выиграют и сотрудники, и работодатели, и экономика Украины в целом. Это дополнительный инвестресурс в нашу экономику«.

Однако его радость несколько остудил представитель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой. По его словам, в целом профсоюзы законопроект одобрят, но:

тем, кто работает сейчас, потребуется в 1,5 раза дольше трудиться, чтобы заработать на ту же пенсию, что и по солидарной системе;

система и инфраструктура негосударственных ПФ не готова к введению с 1 января 2021 года.

«Мы готовим инфраструктуру», — отозвался премьер и выразил надежду, что парламент поддержит этот законопроект.

5 млрд укатали в дороги, а 3 млрд – на кредиты

Денис Шмыгаль продолжает латать дороги. Правительство разрешило Госагентству автомобильных дорог привлечь в 2020 году кредиты под госгарантии для выполнения долговых обязательств «по займами Госагенства» на сумму до 5 млрд грн.

Исходя из Приложения со списком объектов ремонта, эти 5 млрд грн пойдут на капремонт 15,7 км дорог (186 млн 289 тыс. 990 грн), 212,459 км дорог подвергнутся среднему ремонту (3 млрд 773 млн 710 тыс. грн).

По дорогам забегает новый транспорт, по крайней мере, в городах: Кабмин одобрил проект сотрудничества с Европейским банком по программе обновления подвижного состава городского транспорта на сумму 400 млн евро.

«Это более 280 единиц троллейбусов. 65 электробусов и другой транспорт. До конца года Мининфраструктуры планирует подписать соглашение с Европейским банком«, — рассказал премьер.

Еще 30 млн евро предполагается привлечь от Европейского инвестиционного банка на поддержку руководителей малых и средних предприятий.

Отдельно Кабмин утвердил перераспределение субвенций местным бюджетам в рамках общего с европейскими партнерами проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины». Программа предусматривает восстановление инфраструктурных объектов в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Херсонской, Полтавской, Запорожской, Луганской, Херсонской областях.

Деньги пойдут на восстановление школ, садиков, ЦНАПов, — всего 243 объекта в год по всей стране. Денис Шмыгаль полагает, это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал.

Также правительство дало гарантий на 3 млрд грн Государственному ипотечному учреждению для выполнения обязательств по внутренним кредитам.

Еще из разряда «для людей» — Кабмин усовершенствовал предоставление услуг «еМалятко». Отныне, при условии технической и институциональной способности субъектов предоставления услуг, определенных порядком предоставления комплексной услуги «еМалятко», эту услугу можно будет получить на территории определенной административно-территориальной единицы. Иными словами, постановление КМУ подгоняет услугу под админреформу.

Губернатор-ресторатор

В разделе «Кадры» правительство согласовало назначение Павла Рябикина руководителем Гостаможни, а также пообщалось с кандидатом в председатели Хмельницкой ОГА Сергеем Гамалием. Он сообщил, что в 1999 году выехал в Польшу, учился в Варшаве, занимался бизнесом — ресторанным, транспортным, никогда не был госслужащим.

В качестве приоритетов заявил о развитии области как туристического и оздоровительного региона, упомянул о проблеме передачи имущества районов ОТГ и качественных кадров на местах.

«Два проблемных вопроса», — традиционно поинтересовался Денис Шмыгаль. И подсказал: может, «социалка» какая-то.

«Возмещение НДС, — пустил глаза под лоб кандидат, — Хмельницкая область — регион, где развиты легкая промышленность и сельское хозяйство. Государство, по моему мнению, должно поддерживать эти отрасли».

«Понятно», — разочарованно протянул Шмыгаль.

«А я ни одного слова не услышал про спорт», — встрял министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«У нас есть очень развитая федерация бокса, — оживился Гамалий, — я ей помогаю, она вторая после Киевской области по достижениям. Есть юноша, ставший чемпионом мира».

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов поспешил на выручку: «Со всем уважением к спорту и к развитию здоровой нации, у нас было отдельное собеседование, обсуждали проблемы борьбы с ковидом». По сути, подсказал, как на экзамене.

И не зря — министр здравоохранения Максим Степанов не удержался: «А есть у вас понимание, как вы будете бороться с ковидом? Пошаговый путь, вам ведь придется с первого дня включаться в эту работу».

Кандидат сообщил, что знает, сколько человек заболело в области (450, кажется), и что следит за решениями власти, ибо подписан на личную страницу местной власти. У нас, по его мнению, хромает информирование. И рассказал, как его рестораны помогали пожилым и больным людям: еду развозили, рассказывали, как мыть руки.

Триггер Гончаренко

Возмутителем спокойствия на заседании стал народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейской солидарности»). первая стычка случилась у него с премьером Денисом Шмыгалем: почему, мол, не сообщил о заседании КМУ в понедельник? «Я ни одного заседания стараюсь не пропускать», — пожаловался Гончаренко. И Шмыгаль открыл тайну внезапных тайных заседаний: бывает, во время совещаний требуется срочно принять решение, для этого созывается заседание Кабмина. И пообещал в следующий раз предупреждать «приглашенных лиц».

Вторая стычка, куда ожесточеннее, у Гончаренко вспыхнула с министром Кабинета министров Олегом Немчиновым, когда правительство дошло до раздела «Кадры». Алексей Гончаренко возмутился, почему ему не прислали список кандидатов. Олег Немчинов заявил — не обязан это делать для приглашенных лиц. Денис Шмыгаль пообещал дать поручение, чтобы информировать Гончаренко о кадрах, хотя и ввернул, приглашенные не имеют доступа к такой информации.

Сертификат на книги

Третья стычка произошла уже у Дениса Шмыгаля, и не с Гончаренко, а с министром культуры Александром Ткаченко. Озвучив ряд протокольных поручений, как бы Кабмину облегчить жизнь культуры в карантин, Ткаченко упомянул консультативно-совещательный орган при КМУ по этим вопросам во главе с премьером.

Шмыгаль встрепенулся: «У меня есть несколько предложений. Формулировать «отработать вопросы», там должны поработать и Минфин, и другие. «Создать профильные рабочие группы по отраслям» — если я и вы возглавим все эти рабочие группы, мы не сможем быть в них одновременно. Это должны быть рабочие группы на уровне заместителей министров, руководителей департаментов, которые в ежедневном режиме будут нарабатывать инициативы».

«Я говорил не о рабочей группе, — обиделся Ткаченко, — а о консультативно-совещательном органе при КМУ, поскольку карантин у нас — это надолго».

«Давайте подумаем, какой он должен быть», — примирительно пробормотал премьер.

Из инициатив Ткаченко — привлечение средств от внешних партнеров, выдача украинским гражданам сертификатов на покупку культурных, образовательных услуг, а также книг.

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