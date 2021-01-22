Локдаун как приговор. Готов ли бизнес дальше инвестировать в Украину?

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Готов ли бизнес дальше инвестировать в Украину? (Фото: depositphotos)

В 2020-м оценка инвесторами бизнес-среды снизилась до уровня 2013 года — Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,4 балла из 5. Большинство руководителей компаний-членов ассоциации (78%) считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным для ведения бизнеса.

«Насыщенный негативными событиями и процессами 2020 год повлиял на настроения и планы инвесторов по ведению бизнеса в Украине», — рассказывает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Эффект пандемии и карантина на экономику не исчерпывается одним годом даже при его воображаемом окончании в 2020 году, считает Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE). «Пессимистические ожидания стали причиной сокращения потребления домохозяйств местами до уровня базовых потребностей. Спрос на товары длительного пользования упал сильнее, но основной удар их производителям нанесло падение инвестиционного спроса. Активность украинского бизнеса в части капитальных инвестиций под влиянием COVID-19 резко уменьшилась», — утверждает эксперт.

Во II и III кварталах капинвестиции были в среднем на 35% меньше по сравнению с 2019-м. Глубокое падение — в секторах с обязательным физическим контактированием — сфера услуг (досуг, спорт, рестораны и гостиницы) и розничная торговля. Рекордсменом по негативу был именно сектор досуга — устойчивое сокращение инвестиций на 50%.

После введения локдауна объемы капитальных инвестиций в Украине в 2020 году уменьшились почти втрое.

В KSE заинтересовались влиянием падения отраслевых инвестиций на экономический потенциал и осуществили симуляцию в экономической модели роста, опирающейся на принцип износа основного капитала и необходимость инвестиций для его обновления и постоянного расширения, ведь это генерирует экономический рост. Оказалось, что недостаточное инвестирование в 2020 году по меньшей мере приведет к потере 1% ВВП в 2021-м.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, после введения локдауна объемы капитальных инвестиций в Украине в 2020 году уменьшились почти втрое. «Бизнес, как украинский, так и зарубежный, взял паузу и отказался инвестировать деньги в Украину. Как можно вкладывать деньги, когда в стране постоянно вводятся ограничения и запреты? Вводить локдауны в Украине было ошибочным решением», — говорит он.

Проиграть соседу

Участники украинского рынка уверены, что негативных последствий коронакризиса можно было избежать, или хотя бы минимизировать. «Локдауны сильно ударили по индустрии гостеприимства — инвестиционная привлекательность этой отрасли, к сожалению, резко снизилась. В связи с локдаунамы Холдинг эмоций! FEST заморозил инвестиции до весны 2021», — рассказывает Андрей Худо, совладелец компании. Следствием жестких карантинных ограничений для холдинга стало падение выручки за год на 50%.

По мнению Оксаны Середюк, совладелицы сети ресторанов Mafia и ряда других, ограничения работы бизнеса должны опираться на объективные показатели заболеваемости и смертности от Covid. «Безопасность в ресторанах точно выше, чем в транспорте. Если их закрывают, чтобы наглядно продемонстрировать свою деятельность, тогда мне очень обидно», — констатирует Оксана Середюк.

По данным главы Украинского совета торговых центров Максима Гаврюшина, из-за январского локдауна украинские ТРЦ недополучили около 1,5−2 млрд грн арендных платежей, в то время как потери товарооборота их арендаторов составили около 10−12 млрд грн.

«По итогам 2020 года группа компаний „Эпицентр К“ уплатила в государственный и городские бюджеты 5,6 млрд грн налогов и обязательных платежей. На 2021 сумма уплаты налогов планируется до 8 млрд грн. При этом являются ли защищенными украинские инвестиции и украинский инвестор? Нет, мы не защищены. Какие программы для бизнеса, который инвестирует, созданы в Украине? Никаких», — заявила во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» основательница и глава компании «Эпицентр К» Галина Герега.

Локдаун значительно сократил потребительскую активность, что негативно повлияло на инвестиционную активность бизнеса. Если в других странах масштабно внедрялись государственные социально-экономические стимулирующие программы, то в Украине эти дефициты государством не компенсировались, утверждает экономист Алексей Кущ.

«Во время кризисов инвесторы покидают развивающиеся рынки, и переводят свои капиталы в более стабильные экономики. Локдаун обострил проблемы украинской экономики и истеблишмента — коррупцию и введение дополнительных сложностей для бизнеса. То есть всех тех показателей, которые входят в рейтинг Doing Business, и тянут сегодня Украина на нижние позиции», — убежден эксперт Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

С начала 2021 года инвестиционная активность в мире начала оживляться, некоторые инвесторы готовы покидать «тихие гавани» и вкладывать в более рисковые рынки, добавляет советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Однако количество инвестиционных предложений все еще остается ограниченным, а спрос на них многократно возрастает. Украина вынуждена конкурировать за эти капиталы с группой развивающихся стран. «Это касается не только иностранных инвесторов, но и украинских. Многие отечественные компании при равных возможностях могут выбрать для инвестирования вместо Украины другие рынки», — говорит он. К примеру, даже украинский холдинг! FEST в феврале планирует открытие двух ресторанов Пьяная вишня в Бухаресте и Варшаве.

Развиваться вопреки

Бизнес в Украине привык работать в непредсказуемых условиях, говорит Анна Деревянко. По данным ЕБА, 60% директоров все еще ожидает положительную динамику развития своего бизнеса. При этом они ухудшили свои ожидания по уровню полученных доходов в 2021 году: большинство рассчитывает получить до 10% роста доходов в гривне, тогда как в прошлом году ожидалось увеличение на 10−20%. Новые крупные инвестиционные проекты планируют 31% опрошенных компаний, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 33%.

В мире ведутся дискуссии об «экономике-2030», одновременно для бизнеса в Украине сейчас полностью закрыт горизонт планирования, считает Алексей Кущ: «Деньги в наших внутренних инвесторов есть, однако точки их применения еще не определены и не рассчитаны. Бизнес не знает, какие тренды будут доминировать в ближайшее десятилетие, а государство не делает никаких шагов для того, чтобы, хотя бы, эти тренды сформулировать, и не создает никаких стимулов для развития активности украинских инвесторов».

Сегодня многие украинские компании хотят и могут инвестировать в экономику Украины. Но правительство должно поддержать нашу инвестицию и защитить ее.

По словам генерального директора ГК «Эпицентр К» Петра Михайлишина, компания планирует в несколько раз увеличить инвестиции в экономику государства в ближайшие два года, однако опасается непредсказуемых ограничений, которые создают существенные риски для бизнеса. «Мы надеемся и намерены в этом году осуществить беспрецедентную инвестицию в развитие всех отраслей нашей компании, всех бизнесов. Это строительная деятельность, агросектор, производство керамической плитки, других стройматериалов, а также развитие логистических фулфилмент-центров», — рассказал Петр Михайлишин. По итогам 2020 года компания инвестировала $375 млн, создав 1350 новых рабочих мест. А на 2021−2022 годы запланировала $1,22 млрд инвестиций. Владельцы сети Mafia также готовы инвестировать в дальнейшем. Сеть развивается по франчайзингу, привлекая инвестиции от региональных партнеров.

«Сегодня многие украинские компании хотят и могут инвестировать в экономику Украины. Таких немало даже в кругу наших партнеров-поставщиков. Но правительство должно поддержать нашу инвестицию и защитить ее. Бизнес Украины не является врагом государства. Бизнес Украины является стратегическим партнером, который всегда подставляет государству свое плечо», — отметила Галина Герега.

Модель внутреннего инвестирования может использоваться как «аккумулятор», который дает стартовый импульс для полноценного запуска мощного двигателя под названием «экономика», убежден Алексей Кущ. При этом прямые иностранные инвестиции можно сравнить с топливом, которое требуется для движения экономики. «Одно не является заменителем другого. Однако, если автомобиль не заводится, наличие топлива не спасет. В тех условиях, которые сложились в Украине, сегодня реально можно рассчитывать только на внутренние инвестиции и наших украинских инвесторов», — резюмирует эксперт.

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