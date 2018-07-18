Лоббисты Тимошенко пытались организовать ее встречу с Трампом, — СМИ

Американская лоббистская компания The Livingstone Group направило письмо в Минюст США с просьбой о встрече лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко с президентом Дональдом Трампом

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на письмо, зарегистрированное в начале этого месяца в Министерстве юстиции США, передает «ДС».

В документе лоббист Боб Ливингстон, представляющий компанию Livingstone The Group, отмечает, что Тимошенко намерена посетить Вашингтон в середине июля, чтобы обсудить «улучшение связей между США и Украиной». Также упоминается что Россия оказывает агрессию против Украины, аннексировала Крым и причиняет огромные проблемы украинской безопасности и экономике. В письме сказано, что защита от внешнего политического влияния критически важна для закрепления независимости Украины.

Кроме того, автор письма утверждает, что Тимошенко готова прибыть на встречу Трампа и Путина, «если это будет полезным».

Известно, что заказчик услуг The Livingstone Group — компания Innovative Technology & Business Consulting, контракт от которой подписывал мистер Сергей Красницкий. Согласно условиям годового контракта, клиент выплачивает The Livingstone Group $50 тыс. в месяц.

В дипломатических кругах, такое письмо могло быть направлено только в Белый дом, который сейчас курирует все вопросы, касающиеся связей с Россией, а лоббисты уже могли «продать» клиенту кого угодно как влиятельного сотрудника, который мог бы решить их вопрос, — отмечает «Главком».

Сама Тимошенко в комментарии изданию заявила, что не знает людей, которые якобы выступают от ее имени и подписывают подобные контракты.

«Мы будем искать этих людей, будем опровергать эту информацию, и будем требовать, чтобы они ее опровергли. Никаких контрактов мы не подписывали. Это спецоперация по моей дискредитации, потому что информация не соответствует действительности. Расцениваю это как фальшивку», — сказала лидер «Батькивщины».

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