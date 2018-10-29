Литвин: Украине нужно 100 лет, чтобы достичь уровня Польши — при условии, что она остановится и будет нас ждать

Размещено: 29.10.2018

Владимир Литвин в студии телеканала NEWSONE. Скриншот

Бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин прокомментировал заявление украинского премьера Владимира Гройсмана о том, что в Украине через пять лет будет сильная экономика. Свое мнение он высказал в эфире телеканала NEWSONE.

«Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 года при таких темпах экономической работы, нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет, и это при условии, что Польша остановится и будет ждать Украину», — заявил он.

По его мнению, правительству нужно признать, что за последние четыре года страну убили, а теперь власть списывает непрофессионализм на войну.

Как сообщал NEWSONE ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что через пять лет экономика Украины выйдет на новый уровень и станет сильной.



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